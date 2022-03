Rusia suspendió la venta de monedas extranjeras por seis meses

Rusia suspendió la venta de divisas extranjeras durante seis meses. A su vez, impuso nuevas limitaciones a las extracciones. Los ciudadanos rusos podrán retirar hasta 10 mil dólares de sus cuentas, aunque anticipan que podría haber varios días de demora hasta que el efectivo esté disponible en las sucursales bancarias.La medida coincidió con la decisión de la agencia Fitch de rebajar la calificación crediticia de Rusia y advertir que se encuentra cerca de un "default inminente"."Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos" entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó el Banco Central (BC) ruso en un comunicado."Todos los fondos de los clientes en cuentas o depósitos en moneda extranjera se mantienen y contabilizan en la moneda del depósito, el cliente puede retirar hasta 10 mil dólares estadounidenses en efectivo y el resto de los fondos, en rublos a la tasa de mercado", detalló la entidad en un comunicado publicado este martes.Según se precisó, cualquier extracción por caja de divisas extranjeras se hará en dólares (siempre hasta el tope de 10 mil), independientemente de la moneda de la cuenta.El Banco Central ruso sostuvo que "alrededor del 90% de las cuentas en moneda extranjera no superan la cantidad de 10 mil dólares estadounidenses, es decir, el 90% de los titulares de depósitos o cuentas en moneda extranjera podrán recibir la totalidad de sus fondos en efectivo"."Los bancos no venderán efectivo a los ciudadanos durante la vigencia de la orden temporal. Será posible cambiar moneda en efectivo por rublos en cualquier momento y en cualquier cantidad", amplió la entidad.Por otra parte, aclaró que si bien los clientes pueden recibir divisas extranjeras en sus cuentas, "los bancos pueden tardar varios días en traer la cantidad requerida en efectivo a una sucursal en particular".La agencia de calificación Fitch rebajó nuevamente este martes la nota de la deuda rusa, una decisión que significa que el riesgo de un default soberano es, a sus ojos, "inminente".Fitch, como las otras grandes agencias de calificación, colocó a principios de marzo la nota de la deuda a largo plazo del país en la categoría de riesgo de no poder reembolsar su deuda, pero decidió bajarla nuevamente debido a la evolución de eventos "que han socavado la voluntad de Rusia de reembolsar la deuda pública".El gobierno de Ucrania afirmó que las tropas rusas que ocuparon la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, en el sudeste del país, estaban torturando a los trabajadores.“Las fuerzas de ocupación rusas torturan al personal de la central nuclear de Zaporiyia”, dijo el ministro de Energía ucraniano, Herman Halushchenko, en Facebook.“Según la información que obra en nuestro poder, los ocupantes obligaron a la dirección a grabar un mensaje para utilizarlo con fines propagandísticos”, sostuvo.El funcionario remarcó que “el personal de la central nuclear fue rehén durante cuatro días”, según la agencia de noticias ANSA.“Hay alrededor de 500 soldados rusos y 50 unidades de equipo pesado dentro de la planta” y “el personal está agotado física y psicológicamente”, remarcó.