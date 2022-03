Rusia suspendió la venta de divisas en el mercado local hasta septiembre

El Banco Central de Rusia suspendió hoy la venta de divisas en el mercado local durante seis meses para afrontar las sanciones dispuestas por las principales potencias occidentales por la invasión de Ucrania.



"Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos" entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó el Banco Central ruso en un comunicado.



La autoridad monetaria aclaró que los ciudadanos sí podrán cambiar sus divisas por rublos durante ese periodo.



Los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10 mil dólares hasta el 9 de septiembre.



Si quisieran sacar más dinero, tendrán que hacerlo en rublos, a la tasa oficial del día, de acuerdo con las nuevas disposiciones.



La entrega de la cantidad requerida de dólares no será además inmediata, pues "el encaminamiento de la suma solicitada hasta una sucursal bancaria determinada podrá demorar varios días", advirtió el Banco Central.



El rublo batió ayer su mínimo histórico frente al dólar, recordó la agencia de noticias AFP.



La economía rusa se ve golpeada por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero, dirigidas prioritariamente contra el Banco Central y los principales bancos rusos.



Hoy, las sanciones pasaron a un nivel mayor, cuando el presidente Joe Biden decretó un embargo sobre las importaciones estadounidenses de petróleo y gas rusos.