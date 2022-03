Guerra en Ucrania: Qué significan las letras “Z” o “V” en los tanques de Rusia

Internacionales Zelenski afirmó que está dispuesto a acordar sobre Crimea y las zonas prorrusas

Las fotografías que llegan desde el frente por el que avanza la invasión a Ucrania muestran que los tanques y vehículos militares rusos llevan pintadas sobre su carrocería llamativas letras blancas. La mayoría están marcados con una “Z” y otros menos con una “V”.Lo cierto es que los ejércitos ruso y ucraniano comparten muchos modelos de tanques, armamento y transporte militar. De hecho, una de las principales fábricas de tanques de la Unión Soviética y que siguió abasteciendo a las fuerzas armadas rusas y ucranianas se encuentra en la Kharkiv, la segunda ciudad rusa.Por lo tanto, no es menor la necesidad de identificar con claridad sobre el terreno la pertenencia a uno u otro ejército.En las últimas horas, el historiador militar francés Cedric Mas ha echado luz sobre el misterio de las letras en los tanques y transporte rusos.Según explicó, la “Z” es utilizada por las fuerzas invasoras provenientes del Distrito Oeste (ZVO), uno de los cinco en que se dividen las Fuerzas Armadas Rusas, con sede central en San Pertersburgo. Desde ya, es el que tiene sus guarniciones más cerca de Ucrania y por eso el que aporta más tropas para la actual invasión. Aunque su nombre en cirílico es ???????? ??????? ?????, la trasliteración de sus iniciales al alfabeto latino es ZVO.En tanto la “V” identifica a las tropas provenientes del Distrito Este (VVO), mucho más lejano a la zona del actual conflicto.Muchas veces, esas letras son dibujadas dentro de triangulos que identificarían a la subregión Sur o círculos o cuadrados, que indentificarían, al centro del país dentro de la ZVO o la VVO, agregó Mas.Como parte de la maquinaria de propaganda bélica, el ministerio de Defensa ruso publicó en los últimos días en su cuenta de Instagram diferentes juegos de palabras con la “Z” y la “V”, mensajes patrióticos para acompañar la avanzada en Ucrania. Así, la Z fue utlizada como síntesis del mensaje “Por la victoria” (?? ??????, en ruso), también en fotografias que llevan inscripciones en inglés “desmilitariZation” (desmilitarización) y “desnaZification” (desnazificación”), dos de las excusas que ha dado el Kremlin para justificar su invasión a Ucrania. La V, por su parte, representaría la expresión “fuerza en la verdad” (“???? ? ??????”)“Las marcas ucranianas son diferentes y menos visibles. En cualquier caso, estas marcas pintadas con pintura blanca (en un cuadrado rojo para las bielorrusas) pueden desvanecerse con el tiempo y las inclemencias del tiempo”, siguió explicando en un hilo de su cuenta de Twitter.También observó que otra manera de identificar a los ejércitos es el camuflaje. Los tanques y transportes rusos utilizan dos tipos de pintura: una verde oscura sólida y otra de tres tonos (verde, sable y marrón). Mientras los ucranianos utilizan 3 o 4 tonos de verdes pero con un destalle ditintivo: la pixelación de sus manchas de pintura.El armamento ruso es muy superior al ucraniano.La “Z” que lucen la mayoría de los tanques rusos se ha convertido rápidamente en un símbolo de quienes apoyan la avanzada rusa, repudiada en la mayor parte del mundo. El gimnasta ruso Ivan Kuliak generó un escándalo en el reciente mundial de gimnasia artística al colocarse una “z” sobre la vestimenta que utilizó para competir.Aunque la letra no exista en el alfabeto cirílico, es fácilmente reconocible e identificable para los rusos. “Muchas veces, en la propaganda, las cosas simples son las que enganchan más rápido”, explicó Emily Ferris, investigadora asociada sobre Rusia y Eurasia en RUSI, quien aseguró a la BBC que la “Z” es un símbolo poderoso y fácilmente reconocible. “Es bastante intimidante y cruda. Desde una perspectiva estética, es un símbolo muy poderoso”.En los últimos días, se han visto “Z” pintadas en lunetas de automóviles particulares, o colgadas de balcones en algunas ciudades rusas en apoyo a la invasión. Claro, no corren la misma suerte de quienes se oponen a la operación comandada por Putin que han sido perseguidos y apresados por las fuerzas rusas cuando se han manifestado en las calles. Fuente: (Infobae)