Zelenski afirmó que está dispuesto a acordar sobre Crimea y las zonas prorrusas

Las condiciones de Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este martes su disposición a discutir y llegar a un acuerdo sobre Crimea y las repúblicas separatistas prorrusas de Donbás y Lugansk, las principales reivindicaciones avanzadas por el presidente ruso, Vladimir Putin."Podemos discutir y encontrar un compromiso sobre cómo estos territorios seguirán viviendo", dijo a la cadena norteamericana ABC Zelensky."Estoy listo para un diálogo, no para una rendición", agregó.El presidente ucraniano también denunció "las promesas" incumplidas por los países occidentales."Estamos escuchando promesas desde hace trece días. Desde hace trece días que nos dijeron que nos ayudarían en los cielos, que habría aviones, que nos los entregarían", se quejó el mandatario en un video publicado en su cuenta de Telegram"Estamos escuchando promesas desde hace trece días. Desde hace trece días que nos dijeron que nos ayudarían" se quejó el presidente mediante un video."La responsabilidad de lo que está pasando en Ucrania recae también sobre los que no fueron capaces de tomar una decisión en Occidente durante 13 días. Son aquellos que no protegido los cielos ucranianos de los asesinos rusos", afirmó.El presidente ucraniano se refirió así al rechazo de la OTAN a los repetidos pedidos de Zelensky de declarar una "zona de exclusión aérea" sobre Ucrania.Moscú ha dicho que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones, que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y de la independencia del Donbas, las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk.La operación militar rusa en Ucrania puede concluir "en cualquier momento" si Ucrania cumple las condiciones planteadas por Rusia, aseguró en su momento el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Ucrania debe enmendar su Constitución para renunciar a su ingreso en "cualquier bloque", reconocer a Crimea como territorio ruso y aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk."En realidad, ya estamos concluyendo la desmilitarización de Ucrania. Y la concluiremos. Ellos (los ucranianos) deben abandonar las acciones militares", aseguró el portavoz.El pasado 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión militar en Ucrania bajo el pretexto de proteger a la población rusohablante de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y exigió la desmilitarización y "desnazificación" del país vecino. Fuente: (ANSA y EFE)