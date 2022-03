ONU reclamó corredores seguros para distribución de ayuda humanitaria en Ucrania

La ONU pidió un sistema de comunicación “constante” con Ucrania y Rusia, y “corredores seguros” para llevar ayuda humanitarias a las zonas ucranianas que la necesitan “desesperadamente”.



El organismo “necesita corredores seguros para llevar ayuda humanitaria a las zonas de hostilidades”, afirmó el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.



“En lugares como Mariupol, Jarkov, Melitopol y otras ciudades, los civiles necesitan desesperadamente ayuda, en particular insumos médicos vitales”, agregó, según la agencia de noticias AFP.



A juicio del diplomático, la entrega de la ayuda “debe hacerse en el respeto de las obligaciones de las partes en virtud de las leyes de guerra”, que prohíben atacar a civiles y a la infraestructura no bélica.



“Esto incluye permitir un paso seguro para que los civiles puedan salir de las zonas de las hostilidades activas de forma voluntaria, en la dirección que ellos elijan”, subrayó.



Luego, en conferencia de prensa, Griffiths señaló que la ONU precisa “con urgencia un sistema de comunicación constante con las partes en conflicto y garantías para permitir la entrega de ayuda humanitaria”.



Sostuvo que “un sistema de notificación humanitaria puede respaldar la entrega de ayuda en la escala necesaria”, según la agencia Sputnik.



El funcionario aseguró que había transmitido su pedido sobre corredores humanitarios y canales de comunicación a Ucrania y Rusia.



El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a celebrar hoy una reunión de emergencia, dedicada a la crisis humanitaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.



Estaba prevista para más tarde una sesión a puertas cerradas, convocada por Francia y México, que impulsaban un proyecto de resolución para reclamar el cesde de las hostilidades y el libre acceso de la ayuda humanitaria.



Fuentes diplomáticas anticiparon el seguro fracaso de esta iniciativa, debido al derecho de veto que tiene Rusia en su condición de miembro permanente del Consejo.



La Asamblea General de la ONU aprobó la semana pasada, con 141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deploró el uso de la fuerza en Ucrania y exigió ponerle fin inmediato.



Esa resolución fue votada en la Asamblea General tras no lograr consenso en el Consejo de Seguridad, debido justamente al veto ruso.