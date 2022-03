La ONU llamó a impedir un nuevo incidente nuclear en Ucrania

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo estar "profundamente preocupado" por el giro de los acontecimientos en Ucrania y enfatizó que el mundo debe hacer todo lo posible por impedir un incidente nuclear, que de ocurrir "será resultado de la incapacidad humana"



"Reitero mi llamamiento, y que se escuche alto y claro, debemos impedir un incidente nuclear en Ucrania. No nos escondamos detrás de las decisiones del todo o nada en absoluto", dijo Grossi, que es argentino, ante la junta de directores del organismo nuclear.



La semana pasada, en el marco de la invasión rusa a Ucrania, fuentes del gobierno ucraniano denunciaron que un proyectil impactó en un edificio de la central nuclear de Zaporiyia, la más importante de Europa, provocando un incendio aunque sin liberar radiación, sembrando horas de zozobra en el continente. Aunque esto fue desmentido por Rusia.



Grossi dijo el viernes que estaba dispuesto a viajar a Chernobil, donde se produjo la catástrofe nuclear en 1986 y uno de los primeros lugares que cayeron en manos de los soldados rusos el 24 de febrero.



"Esta vez, si sucede un accidente nuclear, no será causado por un tsunami de la madre naturaleza como en Japón en 2011, sino será resultado de la incapacidad humana. Sabíamos que podíamos, y sabíamos que debíamos actuar", insistió Grossi.



Además, informó que entre el 25 y el 29 de abril la OIEA celebrará la "Conferencia Internacional sobre el Derecho Nuclear: un Debate Global". Cumbre de la OIEA Grossi también comunicó que el lugar de la reunión en el formato OIEA con Rusia y Ucrania se discutirá en el marco de las consultas, consignaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.



Asimismo, pidió que no se perdiera tiempo ante los incidentes en curso, y expresó la esperanza de que las consultas tuvieran éxito en las próximas horas.



El domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró no oponerse a la reunión trilateral, pero prefería no celebrarla en la central nuclear de Chernóbil, sino por videoconferencia o en un tercer país.



Ucrania dispone de 15 reactores en cuatro centrales en actividad, así como varios depósitos de residuos nucleares.



Este lunes se inauguró el período ordinario de sesiones de marzo de la junta de gobernadores del OIEA.



Uno de los temas aprobados fue garantizar la seguridad física y operacional de las instalaciones nucleares de Ucrania y en segundo lugar, la iniciativa de suministro de submarinos nucleares a la alianza militar formada entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, conocida como Aukus.



El 15 de septiembre de 2021, Australia, Reino Unido y EEUU anunciaron un nuevo pacto en materia de defensa, Aukus, por las iniciales de estos países en inglés, que busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico y cuya primera fase estipula la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.