Consejo de Seguridad de ONU se reunirá de emergencia por la crisis en Ucrania

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) fue convocado para una reunión de emergencia el lunes próximo a las 15 (17 en Argentina) para evaluar la crisis humanitaria por la invasión rusa de Ucrania, a petición de Estados Unidos y Albania, según confirmaron hoy fuentes diplomáticas a la prensa.



Tras la sesión pública habrá otra a puerta cerrada entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, a pedido de México y Francia, para discutir el borrador de una posible resolución, dijo a la agencia de noticias AFP un diplomático a condición de anonimato.



La propuesta de México y Francia apunta a hacer un llamado a poner fin a las hostilidades en Ucrania y a los obstáculos para el flujo de ayuda humanitaria y protección a civiles.



El borrador de esa resolución encontró barreras, pues Estados Unidos advirtió que no lo respaldaría si no decía explícitamente que Rusia causó la crisis humanitaria, le dijo otro diplomático a la AFP.



Francia originalmente quería una votación el martes pero no sucedió.



Los diplomáticos dicen que ahora Francia, ante la renuencia de Estados Unidos, dio un giro a su posición y no impulsa una votación tan expedita como antes.



Cualquier borrador de resolución que sea crítico con Rusia está destinado a fracasar porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad.