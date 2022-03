Francia e Italia flexibilizaron condiciones de ingreso para turistas argentinos

Italia

En las últimas horas Francia volvió a colocar a la Argentina en su lista de países verdes, así lo confirmó la Embajada de Francia en Argentina en comunicación con este medio, y explicó que a partir de ahora, los viajeros argentinos vuelven a poder ingresar al país dirigido por Emmanuel Macron en tanto y cuanto cuenten con el esquema de vacunación completo de alguna de las vacunas reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus silgas en inglés) o cumplan con uno de tres requisitos sanitarios definidos.Francia considera que un viajero está completamente vacunado en tanto que cuente con las dos dosis de AstraZeneca, Covishield, Moderna, Pfizer, Fiocruz, R-Covi o Nuvaxovid; o que cuente con la única dosis de Johnson & Johnson; o que cuente con las dos dosis de Sinopharm, Sinovac o Covaxin más una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna.Quienes no estén vacunados, o hayan sido inoculados con Sputnik-V o Cansino, deberán presentar sí o sí un test PCR de resultado negativo hecho dentro de las 72 horas previas al vuelo, un test de antígenos de resultado negativo realizado dentro de las 48 horas anteriores al embarque o también se puede presentar una prueba positiva de Covid-19 y un alta médica que certifique que el viajero ya transitó la enfermedad con una antigüedad de entre 11 y 180 días.Por su parte el Gobierno italiano informó que durante el mes de marzo los viajeros argentinos que no presenten claros síntomas de Covid-19 podrán ingresar al país en tanto completen un el “formulario digital de localización del pasajero”, que debe hacerse de forma online antes del viaje; y en tanto presenten alguna de las siguientes certificaciones:a) Vacunación completa con inoculante autorizado por la EMA (Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna y AstraZeneca), que hayan sido aplicadas hasta 9 meses antes de la fecha de ingreso.b) Vacunación completa con inoculante autorizado por la EMA más una dosis de refuerzo (booster).c) Alta de Covid-19, de menos de 6 meses de antigüedad.d) Resultado negativo de test PCR realizado mediante hisopado en las 72 horas previas al ingreso a Italia o test de antígenos de resultado negativo realizado en las 48 horas previas al ingreso al país.Los viajeros que no puedan presentar ninguna de estos 4 certificados también podrán ingresar a Italia, pero deberán realizar una cuarentena obligatoria de 5 días con la obligación de someterse a un test PCR o de antígenos, una vez que haya finalizado ese periodo.En tanto, los menores de 6 años están completamente eximidos de todas las pruebas y certificaciones anteriormente mencionadas.