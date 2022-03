El conflicto Rusia-Ucrania “era evitable, pero Zelensky incumplió los acuerdos”

Sobre el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania

“Rusia argumenta que ese conflicto es un genocidio”

Sobre los acuerdos de Minsk

Qué es la “desnazificación”

“Un 70% de la población apoya la decisión del presidente ruso de iniciar esa operación de paz porque ese conflicto ya lleva ocho años y lo triste es que este conflicto, que ahora está en todas las portadas, era evitable y las contrapartes no hicieron nada para evitarlo”, apuntó ael ciudadano ruso Victor Ternovsky. Y continuó: “Era un conflicto evitable, pero como se despreciaron los planteamientos de Moscú, el empeño de Moscú por solucionar la situación por la vía diplomática, ahora tenemos este resultado”.Según Ternovsky, “el apoyo en Rusia es mayoritario porque se entiende el porqué del conflicto”. Y en sentido comentó que “lo que escribe la prensa argentina, desgraciadamente, es por desconocimiento”. “Argentina se encuentra muy lejos del lugar de los acontecimientos y a nosotros nos toca directamente”, comparó.Acto seguido, el periodista ruso explicó cómo surge el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Desde 2014, en Ucrania tiene lugar un conflicto interno, que Rusia califica como un genocidio”, aseguró.“En Ucrania, en 2014, se produjo un golpe de Estado por el que al poder llegaron autoridades -que no fueron electas- y que empezaron a promover políticas de ruptura con Rusia, políticas discriminatorias hacia la población rusa de Donbass y Crimea”, rememoró Ternovsky y apuntó a “palos en la rueda por el uso del idioma ruso”.“Además, el gobierno golpista emprendió una serie de medidas muy agresivas para sofocar el descontento de varias personas en Ucrania que estaban en contra del golpe de Estado”, continuó y ejemplificó “el caso de la masacre de Odessa en 2014 cuando las personas que no apoyaron al golpe de Estado se refugiaron en un edificio, al que los golpistas prendieron fuego y quemaron a 40 personas”.“Las personas de Crimea hicieron un referéndum para independizarse y luego integrarse a Rusia; lo mismo se produjo en Donbass”, rememoró Ternovsky. “Entonces, para intentar recuperar esos territorios, el gobierno golpista empezó su llamada operación antiterrorista, la que consistió en utilizar su ejército y facciones neonazis ultranacionalistas para doblegar a esas repúblicas que se negaron a reconocer al nuevo gobierno golpista de Ucrania”, explicó el periodista ruso.De acuerdo a lo que fundamentó el comunicador, “desde 2014 hay una guerra en el interior de Ucrania porque la que esos grupos ultranacionalistas y neonazis bombardean escuelas y guarderías, estructuras vitales para la población civil”.“Rusia argumenta que ese conflicto es un genocidio porque en Donbass murieron más de 150 niños y están enterrados en un llamado `cementerio de los ángeles´, y eso no apareció en ninguna portada; además, hay miles de víctimas civiles de este conflicto”, expuso. Y según lo que manifestó, “a lo largo de esto este conflicto, Rusia acogió a 2.5 millones de refugiados de Donbass y, a raíz de la última escalada cuando en febrero de este año Zelensky optó por una solución militar concentrando las tropas ucranianas y comenzando una nueva ofensiva, Rusia acogió a 120.000 personas2.“Rusia ofreció una solución en 2015 cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, que comprendían solucionar ese conflicto interno por la vía pacífica”, explicó Ternovsky. Y fundamentó los motivos de su afirmación: “Los acuerdos de Minsk implicaban que las partes se sienten a negociar, la desmilitarización de la zona, el reconocimiento del uso del idioma ruso en Donbass y permitirles tener relaciones especiales con Rusia, como siempre las han tenido”.Según lo que ratificó el periodista ruso, “el actual presidente prometió cumplir los acuerdos, pero no lo hizo, si no que pisoteó esos acuerdos”.“Antes que Rusia reconociera la independencia de esas repúblicas, éstas formaban parte de Ucrania, y en caso que el gobierno de Zelensky hubiera cumplido esos acuerdos de Minsk, Donbass seguiría siendo parte de Ucrania; pero fue el gobierno de Zelensky el que pisoteó y rechazó cumplir con esos acuerdos y comenzó con nuevas ofensivas en la zona”, apuntó.Ternovsky justificó que “Rusia reconoció la independencia a esas repúblicas porque ocho años de negociaciones no funcionaron y porque esas repúblicas pidieron ayuda a Rusia para frenar el genocidio”.“Otro objetivo que se plantea Rusia es la desnazificación porque los grandes protagonistas de las atrocidades en Donbass eran grupos ultranacionalistas y neonazis que son herederos de los colaboracionistas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial cuando Ucrania fue ocupada por la Alemania nazi en el terreno”, explicó el ciudadano ruso. Fue en ese sentido que remarcó que el objetivo del gobierno de Putin es “frenar el genocidio y llevar a los tribunales a los responsables”.Ternovsky refirió que tras las negociaciones entre Rusia y Ucrania se acordó la creación conjunta de corredores humanitarios con un posible alto el fuego temporal durante esas evacuaciones de personas. Pero, de acuerdo a lo que planteó el ciudadano ruso, “los grupos ultranacionalistas y neonazis no dejan a la gente abandonar la zona porque las necesitan como escudo vivo para protegerse ante la ofensiva de Rusia que pretende llegar a ellos”.“Las autoridades de Ucrania que se comprometieron a ayudar en la organización de esos corredores humanitarios y ahora dicen que no tienen ninguna influencia en esos grupos ultranacionalistas y neonazis que tanto usaron en su estrategia con Donbass; ahora resulta que esos grupos ya no les obedecen”, reprochó.Para Ternovsky, “esos grupos ultranacionalistas y neonazis están complicando la salida a este conflicto, porque mientras tanto sus aliados occidentales les están suministrando armamento al régimen de Kiev que lo que hacen es echar más leña a este fuego”.Al bregar por una solución que beneficie a todos, a Rusia, Ucrania y Occidente, Ternovsky refirió hizo alusión al pedido del gobierno de Putinpor el que se pretende “el estado neutral de Ucrania, que no ingrese a la OTAN, porque afecta a Rusia desde el punto de vista de la seguridad”.