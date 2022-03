Zelensky: "La única forma de detener esta guerra" sería un diálogo con Putin

Internacionales Extinguen incendio en central nuclear de Ucrania causado por bombardeo ruso

"No estamos atacando a Rusia y no planeamos atacarla. ¿Qué quiere de nosotros? Deje nuestra tierra", remarcó Zelensky en conferencia de prensa.En relación a que Putin recibía a los líderes mundiales en una mesa enormemente larga, el jefe de Estado ucraniano ironizó: "Siéntate conmigo. Pero no a 30 metros de distancia como con (el presidente francés, Emmanuel) Macron”.Zelensky, tras proponer medio en tono de ironía y medio en serio el cara a cara con Putin, también pidió a Occidente que aumente la ayuda militar a Ucrania.Y advirtió que el resto de Europa estaría bajo amenaza si se permitía el avance de Rusia: "¡Si no tienes el poder de cerrar los cielos, entonces dame aviones!"."Si no somos más, Dios no lo quiera, Letonia, Lituania, Estonia serán los siguientes. Créeme", añadió.Le pareció en consecuencia muy tibia la decisión del Reino Unido de imponer sanciones a dos oligarcas rusos más.Asimismo, fue bombardeada implacablemente la ciudad portuaria de Mariupol, cerca de la frontera de Ucrania con Rusia, mientras las fuerzas rusas intentan rodearla, dejar a los civiles están atrapados por intensos bombardeos y capturarla, un objetivo estratégico clave en el sur de Ucrania.Si Rusia captura más ciudades del sur, las fuerzas ucranianas podrían quedar aisladas del mar.El presidente de la Federación Rusa saludó la "valentía de los soldados rusos, a los que calificó de “verdaderos héroes”.Según informaron las agencias internacionales, ponderó que "luchan con firmeza y con plena conciencia de la pertinencia de su causa", para luego enfatizar: "No abandonaré la convicción de que rusos y ucranianos son un solo pueblo".Incentivó inclusive a sus tropas con la promesa de una compensación económica por los soldados rusos muertos o heridos en Ucrania, así como para los que siguen desplegados allí.Rusia informó en ese marco la muerte de 498 soldados rusos en Ucrania y 1.597 heridos.Por estas horas, Kiev permanece bajo el control del gobierno y el gran convoy blindado ruso sigue amenazante a cierta distancia.Más de un millón de personas huyeron de Ucrania desde que comenzó la invasión.