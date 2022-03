Extinguen incendio en central nuclear de Ucrania causado por bombardeo ruso

Europa vivió alrededor de seis horas en vilo a raíz del incendio, finalmente extinguido, de la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sudeste de Ucrania y la más grande del continente, causado por un bombardeo de las tropas rusas, que demoraron en autorizar el acceso de los bomberos.El incidente causó una dramática alarma que llevó al gobierno ucraniano a advertir que si la central estallaba se produciría un impacto “10 veces más grande que el de Chernobil”, hasta ahora el mayor accidente atómico de la historia, y que sería “el fin” de la vida en el continente.El incendio fue reportado en las primeras horas del día (todavía anoche en la Argentina) y solo después de las 6 (la 1 en la Argentina) se informó que había sido extinguido.“Tropas de la Federación Rusa están disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia y existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía atómica más grande de Europa”, afirmó el vocero del establecimiento, Andrei Tuz, en el primer video publicado en Telegram.Tuz aseguró entonces que “los bomberos no pueden llegar al lugar del fuego y extinguirlo, los proyectiles caen muy cerca y la primera unidad eléctrica de la central ya se ha visto afectada”, según las agencias de noticias AFP, ANSA y Europa Press.Kuleba pidió a Rusia “permitir que los bomberos intervengan” y “crear una zona de seguridad” alrededor de la planta.El alcalde de Energodar -la localidad de la provincia de Zaporizhzhia donde está emplazada la central, a 52 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Zaporizhzhia -, Dmitri Orlov, confirmó poco más tarde en Facebook que “las batallas continúan en el ascenso a la planta nuclear”, que estaba “en llamas”.“Nuestros guardianes nacionales sostienen la defensa; se sabe de víctimas, pero no hay un número exacto”, agregó Orlov.Alrededor de una hora después de que se reportara el incidente, el jefe militar de la región de Zaporizhzhia, Oleksander Starukh, afirmó en Facebook que “el director de la planta dijo que la seguridad nuclear está ahora garantizada”.Detalló que “de acuerdo con los responsables de la central, un edificio para la formación y un laboratorio se vieron afectados por el fuego”.Paralelamente, “el regulador ucraniano dijo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que no hay cambios registrados en los niveles de radiación en Zaporizhzhia”, informó la organización en su cuenta oficial en Twitter.Sin embargo, algunas horas después, el Servicio de Emergencias de Ucrania aseguró en Facebook que “el invasor no autoriza a las unidades de socorro públicas ucranianas iniciar la extinción del incendio” y agregó que solo uno de los seis reactores de la central estaba en funcionamiento.Más tarde anunció que “sobre las 5.20, en la planta nuclear de Zaporizhzhia en Energodar, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias fueron a extinguir el fuego en el edificio de formación” y detalló que fueron afectadas a la operación 40 efectivos y 10 vehículos.Una hora después, finalmente, aseguró, también en Facebook, que el incendio había quedado extinguido.Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de recurrir al “terror nuclear” y de querer “repetir” el accidente de Chernobil.“Ningún otro país, excepto Rusia, disparó jamás contra centrales nucleares, es la primera vez en la historia de la humanidad”, y “si hay una explosión, es el fin de todo, el fin de Europa”, sostuvo en un video divulgado esta madrugada por la Presidencia ucraniana.Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden -que conversaba por teléfono con Zelenski cuando se conoció la noticia del incidente en Zaporizhzhia - exigió a Rusia “que cese sus actividades militares en el área y permita a bomberos y servicios de emergencia acceder al lugar”, según un comunicado de la Casa Blanca.Por otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que procurará “una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en las próximas horas”, reveló una vocera del gobierno británico no identificada, según la agencia Sputnik.Pocos días después de que comenzara la invasión a Ucrania, el 24 de febrero, Rusia reportó que había tomado el control de Chernobil y desde hace un par de días pugnaba por hacer lo propio en Zaporizhzhia.El OIEA informó el martes que había perdido el contacto con las estaciones automáticas de monitoreo radiológico en Zaporizhzhia, que alberga a seis de los 15 reactores nucleares que tiene Ucrania.Especialistas ucranianos trataban de determinar la causa de la pérdida de transferencia de datos de Zaporizhzhia a la OIEA y de restablecer el funcionamiento del sistema.Asimismo, la OIEA condenó en una resolución la toma de centrales nucleares ucranianas por parte de las fuerzas rusas.Horas antes de que se conociera el bombardeo a Zaporizhzhia, el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, había exhortado a Rusia a “frenar el uso de la fuerza” y advertido sobre un “grave peligro si los reactores resultan impactados”.