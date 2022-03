Tras bombardeo, se incendia la central nuclear más grande de Europa

La central nuclear de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania y la más grande de Europa, se incendió por bombardeos rusos y el gobierno ucraniano advirtió que “si estalla”, el impacto “será 10 veces más grande que Chernobil”, hasta ahora el mayor accidente atómico de la historia, informó la prensa internacional.No obstante, autoridades ucranianas y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijeron alrededor de una hora después de conocerse el incidente que la seguridad de la planta no estaba afectada.“Tropas de la Federación Rusa están disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporiyia y existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía atómica más grande de Europa”, afirmó el vocero del establecimiento, Andrei Tuz, en un video publicado en Telegram.Tuz aseguró entonces que “los bomberos no pueden llegar al lugar del fuego y extinguirlo, los proyectiles caen muy cerca y la primera unidad eléctrica de la central ya se ha visto afectada”.El canciller de Ucrania, Dmitri Kuleba, reclamó inmediatamente a Rusia un alto el fuego inmediato en la zona y advirtió en Twitter que “si estalla” la central de Zaporiyia, su impactó “será 10 veces más grande que Chernobil”, la central donde en 1986 se produjo el que hasta ahora es considerado el mayor accidente atómico de la historia universal.Kuleba pidió a Rusia “permitir que los bomberos intervengan” y “crear una zona de seguridad” alrededor de la planta.El alcalde de Energodar -a 52 kilómetros al sudoeste de Zaporiyia, ambas en la provincia de Zaporiyia-, Dmitri Orlov, confirmó en Facebook que “las batallas continúan en el ascenso a la planta nuclear”.“Nuestros guardianes nacionales sostienen la defensa; se sabe de víctimas, pero no hay un número exacto”, agregó Orlov.Los bombardeos fueron reportados en las primeras horas de mañana viernes en Ucrania (esta noche en la Argentina), según las agencias de noticias AFP, ANSA y Europa Press.Alrededor de una hora después de que se reportara el incidente, el jefe militar de la región de Zaporiyia, Oleksander Starukh, afirmó en Facebook que “el director de la planta dijo que la seguridad nuclear está ahora garantizada”.Detalló que “de acuerdo con los responsables de la central, un edificio para la formación y un laboratorio se vieron afectados por el fuego”.Paralelamente, “el regulador ucraniano dijo a OIEA que no hay cambios registrados en los niveles de radiación en Zaporiyia”, informó el organismo en su cuenta oficial en Twitter.Por otra parte, los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Estados Unidos, Joe Biden, dialogaban por teléfono cuando trascendió la noticia de los bombardeos y el incendio en Zaporiyia, según fuentes del gobierno estadounidense citadas por AFP y la agencia rusa Sputnin, sin que hasta esta noche trascendiera el contenido de la conversación.Pocos días después de que comenzara la invasión a Ucrania, el 24 de febrero, Rusia reportó que había tomado el control de Chernobil y desde hace un par de días pugnaba por hacer lo propio en Zaporiyia.El OIEA informó el martes que había perdido el contacto con las estaciones automáticas de monitoreo radiológico en Zaporiyia, que alberga a seis de los 15 reactores nucleares que tiene Ucrania.Especialistas ucranianos trataban de determinar la causa de la pérdida de transferencia de datos de Zaporiyia al OIEA y de restablecer el funcionamiento del sistema.Asimismo, el OIEA condenó en una resolución la toma de centrales nucleares ucranianas por parte de las fuerzas rusas.