EE.UU permitirá que ucranianos en su territorio puedan quedarse 18 meses

Estados Unidos anunció hoy que los ucranianos que están en el país podrán logar automáticamente un permiso con el que podrán permanecer en el país durante los próximos 18 meses.



El "estatus de protección temporal", otorgado por el Departamento de Seguridad Interior, les permite a los ucranianos en Estados Unidos trabajar y elimina la amenaza de deportación.



"El ataque premeditado y no provocado de Rusia a Ucrania ha dado lugar a una guerra continua, a una violencia sin sentido, y a que los ucranianos se vean obligados a buscar refugio en otros países", indicó en un comunicado del secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.



Explicó el funcionario, según la agencia AFP, que "en estos tiempos extraordinarios” Washington seguirá “ofreciendo apoyo y protección a los ciudadanos ucranianos” en Estados Unidos.



El departamento no dio cifras del número de ucranianos que podrían beneficiarse con la medida, pero el diario The Wall Street Journal calculó que unos 30.000 ucranianos viven en Estados Unidos, incluyendo estudiantes, turistas y trabajadores con visas vencidas.



Y detalló que unos 4.000 de ellos se enfrentan a una orden de deportación, en base a una base de datos de la universidad de Syracuse.