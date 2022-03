Trump sobre el conflicto en Ucrania: “Hay que llegar a un acuerdo”

“Hay que llegar a un acuerdo, tienen que dejar de matar a estas personas, hay que detenerlo, hay que pararlo ahora”, dijo Trump a la televisora Fox, según el diario estadounidense The Hill.



Asimismo, el exmandatario reiteró sus recientes críticas sobre cómo su sucesor, el actual presidente Joe Biden, está manejando la crisis en Ucrania.



“No respetan a Estados Unidos y Estados Unidos, no sé, no está haciendo nada al respecto, esto es un holocausto, es una cosa horrible lo que está pasando, estás viéndolo en la televisión todas las noches”, sostuvo.



Desde que Rusia invadió Ucrania la semana pasada, Trump dijo en varias ocasiones que el conflicto entre esos dos países no habría llegado hasta donde llegó si él todavía fuera presidente de Estados Unidos.



Durante su gobierno, Trump felicitó en diversas oportunidades a Putin y celebró con él una polémica cumbre en Helsinki, en la que dijo que creía que Rusia no había interferido en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, pese a las sospechas de que sí lo hizo y a las investigaciones judiciales entonces en curso por ese motivo.