Rusia asegura que tomó Jersón y explicó por qué derribó torre de TV en Ucrania

La infraestructura civil, las instalaciones de medios de subsistencia y el transporte de la ciudad funcionaban con normalidad, según Konashénkov. El alto funcionario también aseguró que no hay escasez de alimentos ni de productos básicos en Jersón.



El Ejército ruso también tomó el control de las localidades de Tokmak y Vasílyevka, donde los militares ucranianos abandonaron voluntariamente las armas.



Por otra parte, Rusia informó que "para evitar ataques de información contra su país, los militares lanzaron una ofensiva con armas de alta precisión contra las instalaciones tecnológicas del Servicio de Seguridad de Ucrania y del centro principal de operaciones de información y psicología número 72 en Kiev. Tras el ataque, una torre de televisión quedó fuera del servicio".



"No se produjeron daños en las viviendas a consecuencia de la ofensiva", subrayó Konashénkov.



Al mismo tiempo, el alto funcionario indicó que los militares rusos destruyeron un total de 1.502 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellas 51 puestos de control y de comunicación, 38 complejos de la defensa antiaérea S- 300, Buk M-1 y Osa, así como 51 radares.



Además, fueron destruidos 472 tanques y otros vehículos blindados de combate, 47 aviones en tierra y 11 en aire, 62 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, 206 armas de artillería de campaña y morteros, 336 unidades de la técnica automovilística militar y 46 vehículos aéreos no tripulados.



Mientras, el Ejército de la República Popular de Lugansk continuó con la ofensiva y se apoderó de las localidades de Starobelsk y Svátov, avanzando 75 kilómetros desde el inicio de la operación militar, señaló Konashénkov.



Por su parte, las Fuerzas de la República Popular de Donetsk avanzaron 58 kilómetros desde el inicio de la operación militar, tomando recientemente el control de varias localidades.



Medios occidentales indicaron que Rusia se hizo con el control de Berdiansk, en tanto que se reportaron más bombardeos en los alrededores de Kiev.



Las zonas afectadas fueron Rusanivka, a pocos kilómetros de la céntrica plaza Maidán; en el barrio histórico de Kurenivka; a las afueras, en Boiarka, y también en Zhuliany, próximo al aeropuerto de la ciudad.



También se habrían registrado estallidos en la ciudad ucraniana de Borodjanka en dos edificios residenciales que fueron reducidos a cenizas, tal y como recogió la cadena estadounidense CNN, que verificó los vídeos.



Además, se habría escuchado una explosión en Bila Tserkva, en la provincia de Kiev.



Otro ataque fue registrado en Yitomir, donde el presidente del consejo regional, Vladimir Fedorenko, denunció un bombardeo a un hospital, sin heridos, aunque las autoridades locales aseguraron que hay cuatro muertos en distintos ataques aéreos a la ciudad.



Desde ambos lados continuaron acusándose de ataques a la población civil.



NA