El Gobierno de Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha anunciado este jueves que Ucrania ha roto las relaciones diplomáticas con Rusia."Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piensen lo que piensen en Moscú", ha declarado Zelenski, en respuesta a la operación militar especial de Rusia emprendida en Donbass para "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años", según afirmó Vladímir Putin."Rusia ha atacado a nuestro Estado de forma vil, de forma suicida en la madrugada, al igual que hizo la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial", subrayó el presidente ucraniano, al agregar que "Rusia está en el camino del mal".Durante su discurso, Zelenski también ha declarado que el Gobierno ucraniano levantará las sanciones a "todos los ciudadanos de Ucrania" dispuestos a defender a su país "con las armas en las manos", uniéndose a las Unidades de Defensa Territorial.Tras las declaraciones de Zelenski, desde el Ministerio de Exteriores ruso comentaron a RIA Novosti que la decisión de romper las relaciones diplomáticas "es la conclusión lógica de su política rusófoba" y no ha sido elección de Moscú.Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia hizo hincapié en que los militares rusos no llevan a cabo ofensivas contra las ciudades del país vecino, señalando que los únicos blancos son destacamentos de tropas ucranianas.-Este jueves Rusia ha lanzado una "operación militar especial" en Donbass, luego de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk para "detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí", según expresó Putin en su discurso.-El operativo tiene como objetivo "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años" y "llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia", aseguró el mandatario, al agregar que los planes de Moscú no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. Fuente: (RT)