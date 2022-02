Filtran datos de banco y fondos ocultos de criminales, estafadores y políticos

La filtración masiva de uno de los bancos privados más grandes del mundo, Credit Suisse , ha expuesto la riqueza oculta de clientes involucrados en tortura, tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción y otros delitos graves.La filtración contiene detalles de cuentas vinculadas a 30.000 clientes de Credit Suisse en todo el mundo, que desenmascara a los beneficiarios de más de 100.000 millones de francos suizos (unos 110.000 millones de dólares) en una de las instituciones financieras más conocidas de Suiza.La filtración apunta a fallas generalizadas de diligencia debida por parte de Credit Suisse, a pesar de las reiteradas promesas durante décadas de eliminar clientes dudosos y fondos ilícitos. The Guardian es parte de un consorcio de medios de comunicación que tienen acceso exclusivo a los datos.Podemos revelar cómo Credit Suisse abrió o mantuvo repetidamente cuentas bancarias para una variedad de clientes de alto riesgo en todo el mundo.Incluyen a un traficante de personas en Filipinas, un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno, un multimillonario que ordenó el asesinato de su novia, la estrella del pop libanés y ejecutivos que saquearon la compañía petrolera estatal de Venezuela, así como políticos corruptos desde Egipto hasta Ucrania.Entre las personas que figuraban como poseedoras de cantidades por valor de millones de dólares en cuentas de Credit Suisse se encontraban el rey Abdalá II de Jordania y los dos hijos del ex dictador egipcio Hosni Mubarak.Uno de los titulares de la cuenta era el exviceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos.Otros titulares de cuentas incluyeron hijos de un jefe de inteligencia paquistaní que ayudó a canalizar miles de millones de dólares de Estados Unidos y otros países a los muyahidines en Afganistán en la década de 1980 y funcionarios venezolanos atrapados en un escándalo de corrupción de larga data.Una cuenta propiedad del Vaticano incluida en los datos se utilizó para gastar 350 millones de euros (unos 350 millones de dólares) en una inversión presuntamente fraudulenta en una propiedad de Londres que está en el centro de un juicio penal en curso de varios acusados, incluido un cardenal.El enorme tesoro de datos bancarios fue filtrado por un denunciante anónimo al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. “Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales”, dijo la fuente del denunciante en un comunicado.“El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”.Las revelaciones pueden generar dudas sobre si los desafíos de Credit Suisse en los últimos años son indicativos de un profundo malestar en el banco.Credit Suisse dijo que las estrictas leyes de secreto bancario de Suiza le impiden comentar sobre reclamos relacionados con clientes individuales.“Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”, dijo el banco en un comunicado, argumentando que los asuntos descubiertos por los reporteros se basan en “información selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas del negocio del banco”.El banco también dijo que las acusaciones eran en gran parte históricas, en algunos casos se remontan a una época en la que "las leyes, prácticas y expectativas de las instituciones financieras eran muy diferentes de lo que son ahora".Si bien algunas cuentas en los datos estaban abiertas desde la década de 1940, más de dos tercios se abrieron desde 2000. Muchas de ellas todavía estaban abiertas hasta bien entrada la última década, y una parte permanece abierta en la actualidad.La filtración sigue a los llamados Papeles de Panamá en 2016, los Papeles del Paraíso en 2017 y los Papeles de Pandora el año pasado.Todos arrojan luz sobre el funcionamiento secreto de los bancos, los bufetes de abogados y los proveedores de servicios financieros extraterritoriales que permiten a las personas e instituciones adineradas, incluidos los acusados de delitos, mover grandes sumas de dinero, en gran parte fuera del alcance de los recaudadores de impuestos o las fuerzas del orden.Es probable que las nuevas divulgaciones intensifiquen el escrutinio legal y político de la industria bancaria suiza y, en particular, de Credit Suisse. El banco ya se está recuperando de los despidos abruptos de sus dos principales ejecutivos. Fuente: (Clarín)