Covid: Alemania retiró a España, Reino Unido y EEUU de la lista de alto riesgo

A partir de esta medida, los viajeros mayores de seis años y procedentes de estos países deben solo presentar un test con resultado negativo, un certificado de vacunación contra la Covid-19 o un certificado que pruebe que el pasajero superó la enfermedad, según la agencia de noticias DPA.Para los niños menores de seis años, en tanto, el aislamiento finaliza automáticamente después de los cinco días de su llegada al país.En cambio, quienes ingresen a Alemania desde una zona de alto riesgo y no tengan el esquema completo de vacunación contra el coronavirus o un certificado de enfermedad superada, deberán cumplir una cuarentena de 10 días, aunque podía ser eximida con una prueba negativa a los cinco días de su arribo.Además de España, el Reino Unido y Estados Unidos, fueron retirados de la lista los dependencias francesas Guayana Francesa, Mayotte y San Pedro y Miquelón, así como Túnez, Marruecos, India, Irlanda, Andorra, Afganistán, Argelia, Fiyi, Kazajstán, Qatar, Laos, Nepal, Pakistán, Arabia Saudí, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos.La clasificación como zona de alto riesgo lleva asociada una advertencia de viaje emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores para los viajes turísticos no esenciales, y facilita a los turistas la cancelación gratuita de los viajes ya reservados, pero no supone una prohibición de viajar.