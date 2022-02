Exigen vacunación contra el Covid-19 desde los 5 años para el ingreso a Brasil

Desde el lunes 14 de febrero,, informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).Si no tienen vacunas o no tienen las dos dosis, deberán hacer cuarentena obligatoria de 14 días. La cuarentena podrá levantarse a los cinco días de estar en el país si se realiza un test (PCR o antígeno) con resultado negativo. En caso de cuarentena, será en la ciudad de destino final del viajero y en el domicilio registrado en la Declaración de Salud del Viajero (DSV).Anvisa actualizó las normas de entrada al país para extranjeros y brasileños que regresan del exterior en medio de la temporada de verano, e incluyó la obligación de presentar certificado de vacunación para niños mayores de 5 años. Los países alcanzados por esta medida son la Argentina, Australia, Bahrein, Bolivia , Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Cuba, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Israel, Paraguay, Perú, Reino Unido, Suiza, Unión Europea, Uruguay y Venezuela. Están exceptuados los brasileños y extranjeros residentes que regresan de viaje iniciado hace hasta 30 días, según la normativa.En Uruguay, uno de los países afectados por el cambio, Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, dijo al diarioquepor los uruguayos para las vacaciones de Carnaval y Semana de Turismo. “Obviamente los niños de Uruguay no tienen todavía un plan de vacunación completo, por los tiempos del calendario de vacunación. Realmente complica un poco la operación del producto familia tan tradicional para Carnaval y Semana Santa”, agregó Pera.“Con la pauta que marcó nuestro gobierno la mayoría de los niños van a estar vacunados para el comienzo del año lectivo y todavía no están completamente vacunados”, expresó Pera. En Uruguay, la vacunación de niños mayores de 5 años comenzó el 12 de enero y la segunda dosis se aplica seis semanas después. Los primeros en vacunarse tendrán la segunda dosis la próxima semana y el esquema completo se logra 14 días después de la última vacuna. Los niños que se contagiaron de Covid-19 podrán vacunarse recién tres meses después del alta. La Semana de Turismo comienza el lunes 11 de abril.