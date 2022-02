Buscan reemplazar el PCR por antígeno para ingresar a Uruguay

Recuperación del turismo

Test de antígenos

El Ministro de Turismo de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Viera, manifestó, que si bien no depende de su cartera, existe la intención de reemplazar la exigencia del POCR por un test de antígeno para poder ingresar al Uruguay, “Eso al turismo le haría mucho bien”, aclaró.Con respecto a la temporada actual, expresó “La temporada empezó muy bien en diciembre y en enero, pero ya a partir de la segunda quincena de enero, ante el avance de (la variante) Omicron y los contagios, empezaron a haber cancelaciones y a bajar el movimiento. El turismo es un sector que ha venido muy golpeado por el cierre de fronteras y la baja movilidad. Realmente tienen muchas dificultades. Hemos trasladado estos planteos (de los operadores turísticos) a la Ministra de Economía, al Ministro de Trabajo Pablo Mieres y con el propio Presidente de la República”.Con respecto al sector turístico manifestó que la idea es prorrogar algunos beneficios que el Gobierno ha venido dando a las empresas para sostener el empleo, como el seguro de paro especial, total y temporario. “Es una medida que esperemos termine siendo aprobada, así como la posibilidad de otorgarle el beneficio del IVA a Tasa Cero para los turistas uruguayos”, declaró el Ministro de Turismo uruguayo.Siguiendo con el análisis de la actual temporada, Tabaré Viera fue tajante en sus definiciones “No llegamos ni cerca a las cifras pre pandemia”, dijo y agregó que “el turismo es uno de los sectores que más genera puestos de trabajo y la temporada todavía no la tenemos totalmente avaluada, pero ha sido un inicio de recuperación del sector. El sector gastronómico trabajó bastante bien, como el sector hotelero, según la región y depende de algunos días, pero hay sub-sectores como el transporte turístico, como el de las agencias de viaje, que no han podido empezar esa recuperación”.Sin embargo, fue optimista en cuanto al futuro del sector “Salimos de la nada, salimos de lo que tuvimos en este período de pandemia, de tantas dificultades y empezó una recuperación y tenemos que seguir aportando y apoyando y trabajando para que sea, en este año 2022 y ya para la próxima temporada (que) estemos en condiciones de salir de la situación”.Con respecto a la sustitución del PCR, para detección del coronavirus, por un análisis de antígeno, considerado una de las trabas económicas para el turismo del exterior expresó: “Lo anunció el ministro de Salud Pública. Es un tema sanitario que escapa a nuestra Cartera, pero anunció la intención de sustituir la exigencia del test PCR para el ingreso a Uruguay, por un test de antígenos, que es rápido y es más económico. Eso al turismo le hace mucho bien. Bienvenido que estemos en una situación sanitaria que nos permita avanzar y cuanto menos trabas y más sencillo sea el ingreso al país, mejor para el rubro”.