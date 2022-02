Pese al descenso de contagios, América registró un aumento de muertes por Covid

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este miércoles que en América las muertes por coronavirus aumentaron por sexta semana consecutiva, con hasta 202 por hora, pero los nuevos contagios mostraron un descenso.



Respecto de la semana anterior, las muertes subieron un 5,6%, es decir que sumaron más de 34.000, anunció la directora de la OPS, Carissa Etienne, en conferencia de prensa.



Los fallecimientos aumentaron sobre todo en Estados Unidos, donde acumuló 17.000, pero también en Centroamérica, Brasil y los países del Caribe.



Lo contrario ocurre con los nuevos contagios, que descendieron un 31% respecto de la semana anterior, informó Etienne, replicó la agencia de noticias AFP.



El coronavirus fue más letal en el continente americano, con más de 2,5 millones de muertes en el transcurso de la pandemia y más de 100.000 solo en enero de 2022.



La directora de la OPS adjudica la alta tasa de mortalidad a que la región no aplicó las herramientas adecuadas cuando llegó la variante Ómicron, altamente contagiosa.



Las personas habían relajado las precauciones, viajaban y se reunían en espacios interiores, a menudo sin mascarilla, agregó Etienne.



En todos los países de la región, más de la mitad de las muertes se dan en personas mayores de 65 años, sin embargo la edad no es el único factor.



También influye el hecho de que muchos no han sido vacunados y "siguen llenando hospitales y camas de cuidados intensivos", afirmó Etienne.



Unos 14 países y territorios de la región ya inmunizaron a más del 70% de la población elegible.



Esta es la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud y para cumplirla en el continente hay que asegurarse de que al menos 20 millones más de personas reciban todas sus dosis de vacunas.



La OPS afirma que se entregó 100 millones de dosis de vacunas contra la Vovid-19 a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo de su Fondo Rotatorio, en coordinación con el mecanismo Covax, que negocia el precio de la vacuna anticovid para que todos los países puedan acceder a ella.



El 30% de las dosis fueron donadas.



"Necesitamos actuar con rapidez y decisión para salvar vidas. Esta no será la última variante, y el futuro de la pandemia aún es extremadamente incierto. Las decisiones que tomamos hoy pueden tener un efecto dominó en los meses y años venideros", alertó Etienne.