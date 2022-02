Informe de ONU sobre el cambio climático habla de "consecuencias devastadoras"

Los informes

Consecuencias visibles

Necesidad de medidas urgentes

"Las personas deberán adaptarse para enfrentar las consecuencias devastadoras e inevitables del calentamiento global", advirtió dramáticamente este lunes el presidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), Hoesung Lee, durante el comienzo de las reuniones que tratarán el impacto destructor de este fenómeno en el medioambiente y las medidas urgentes que los Gobiernos tendrán que tomar para aliviar la catástrofe climática.El jefe del grupo de expertos de la ONU sostuvo que "nunca ha habido tanto en juego y la lucha contra el cambio climático es mayor que nunca", por lo que se reunirán durante las próximas dos semanas para analizar y elaborar la segunda parte del Informe Especial sobre los impactos del calentamiento global.Si bien desde hace muchos años la IPCC viene alertando sobre las nefastas consecuencias del calentamiento global, la novedad de este último informe es que se enfoca en la adaptación: el cambio climático tendrá un impacto devastador e inevitable en la Tierra y las personas no tendrán más opción que adaptarse a ese nuevo escenario.De las reuniones que comienzan este lunes, en las que participan 195 países, surgirá un documento de 40 páginas que será publicado el 28 de febrero, y que "va a integrar más estrechamente las ciencias económicas y sociales y va a aportar a los responsables de políticas públicas los conocimientos para ayudarlos a elaborar directivas y tomar decisiones", destacó Hoesung Lee."En ciertas zonas, si las temperaturas exceden niveles muy elevados, la vida humana ya no será posible", ya había advertido uno de los autores del primer informe, el climatólogo Laurent Bopp.En dicho documento, publicado en agosto pasado, los expertos del IPCC estimaron que para 2030, diez años antes de lo previsto, la temperatura global habrá aumentado en 1,5ºC.El segundo capítulo del informe advierte sobre las consecuencias inevitables del calentamiento global y destaca que la forma para enfrentarlo será la adaptación.La tercera parte, que saldrá en abril, estará orientada a las soluciones para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.Tras más de un siglo y medio de desarrollo económico basado en las energías fósiles, la temperatura del planeta ha subido 1,1 ºC desde la era preindustrial, multiplicando las canículas, las sequías, las tormentas y las inundaciones devastadoras.La extinción de especies, el colapso de ecosistemas, las enfermedades transmitidas por los mosquitos, las olas de calor mortales, la sequía y la reducción de las cosechas, ya son consecuencias palpables del alza de las temperaturas.En casi todos los continentes, el mundo sufre catástrofes, como los incendios en el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía el año pasado, las inundaciones que afectaron Alemania o China, y el calor de casi 50ºC en Canadá.Cerca de "4.500 millones de habitantes del planeta sufrieron alguna catástrofe ligada a un evento climático en los últimos 20 años", agregó el jefe del Organización Meteorológica Mundial (OMM), señalando que las energías fósiles "doparon" la atmósfera, reforzando el efecto invernadero.Las consecuencias del calentamiento global impactarán a todos los continentes y todos los aspectos: salud, seguridad alimentaria, escasez de agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de ecosistemas.Sin embargo, "el aumento de los impactos climáticos supera ampliamente nuestros esfuerzos para adaptarnos", señaló que Inger Andersen, directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).Para Andersen, el mundo ya está informado sobre los resultados científicos que presentan los expertos de la ONU cada año y de década en década, pero recalcó que "reconocer las pruebas sólo es el primer paso".Frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases que atrapan el calor de aquí al 2030 -en cerca del 50%-, para no superar el límite de +1,5ºC de la temperatura global, el mundo se comprometió en la COP26 de Glasgow, en noviembre pasado, a acelerar la lucha contra el calentamiento.No obstante, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó dicha iniciativa como "insuficiente" para aplazar "la catástrofe climática que aún toca la puerta".En tanto, la copresidenta del grupo de expertos de la ONU, Debra Roberts, hizo hincapié en que este segundo informe no se trata "simplemente una lista de cosas que se puede hacer, sino también una evaluación de la eficacia y la viabilidad" de las medidas. Fuente: (Pagina12)