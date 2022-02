Rusia anuncia el regreso de sus tropas desde zonas fronterizas con Ucrania

Los Distritos Militares del Sur y del Oeste de Rusia han comenzado a enviar a sus tropas a sus lugares de origen tras completar sus ejercicios, anunció este martes el Ministerio de Defensa del país eurasiático."Las unidades de los Distritos Militares del Sur y del Oeste, que han completado sus tareas, ya han comenzado a cargar en el transporte ferroviario y por carretera y comenzarán a trasladarse a sus guarniciones militares hoy mismo", señalaron.Al mismo tiempo, desde el organismo informaron que las Fuerzas Armadas del país "continúan con una serie de actividades de entrenamiento operativo a gran escala para las tropas y fuerzas". El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashénkov señaló que en los ejercicios participan "casi todos los distritos militares, las armadas y las tropas aerotransportadas" del país.Konashénkov destacó que todas las tropas regresarán a sus cuarteles una vez finalizadas las maniobras. "Cuando las actividades de entrenamiento de combate lleguen a su fin, las tropas marcharán, como siempre, de forma combinada hacia sus lugares de origen", aseveró.El pasado 25 de enero, los Distritos Militares del Oeste y del Sur de Rusia empezaron un control de preparación para el combate en medio de la crisis en las relaciones con la OTAN. El examen implicó el despliegue de unidades en campos de entrenamiento.Mientras, los ejercicios militares ruso-bielorrusos Resolución Aliada 2022 (Soyúznaya Reshimost, en ruso) se llevan a cabo en Bielorrusia desde el 10 hasta el 20 de febrero. Las maniobras se enfocan en "practicar misiones de reprimir y repeler la agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y proteger los intereses del Estado de la Unión [compuesto por ambos países]".

Detalles de la situación:

Este lunes, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció en una reunión con el presidente Vladímir Putin que algunos de los ejercicios que realizan los militares del país están a punto de terminar. Shoigú detalló que "en todas las esferas se practica una gran variedad de simulacros de acciones del enemigo", incluyendo entornos subacuáticos y de superficie, publicó-Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que si bien las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las respuestas a las propuestas entregadas por Moscú en diciembre pasado ignoran sobre todo las cuestiones de la no expansión de la OTAN, el no despliegue de fuerzas de ataque en territorio ucraniano y el retorno de la configuración del bloque militar al estado de 1997, cuando se firmó el acta fundacional entre Rusia y la OTAN.-Al mismo tiempo, se reduce el alarmismo sobre una supuesta invasión rusa. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, descartó este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país y recalcó que la situación no es alarmante, por lo que no hace falta "hacer las maletas". Horas antes, el presidente Vladímir Zelenski instó a todos los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas.-Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Rusia, a su vez, ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones.-La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó este lunes Bloomberg de "medio de desinformación masiva" después de que publicara un reporte el pasado viernes en el que el aseveraba que Rusia podría invadir Ucrania este 15 de febrero. "Quedan un par de horas para arrepentirse, antes de que Bloomberg se convierta en una calabaza y los que la utilizaron para la propaganda de guerra se conviertan en ratas", aseveró.