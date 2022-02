Meta, la compañía que controla Facebook, amenazó con cerrar servicios en Europa

El ejecutivo advirtió sobre el hecho de que los organismos europeos hayan impuesto que todos los datos de los ciudadanos de la Unión Europea tengan que ser procesados en servidores alojados en el viejo continente, decisión que fue caracterizada como "injusta", según un informe presentado por Meta ante la Comisión de Bolsa y Valores?? de Estados Unidos (SEC, según sus iniciales en inglés), el organismo que se encarga de regular y proteger los mercados financieros.La compañía de Zuckerberg no descarta cerrar algunos de sus principales servicios hasta que la situación cambie, conforme trascendió en medios estadounidenses citados sin identificar por la agencia ANSA.En el centro del conflicto está "si a Meta no se le da la opción de transferir, almacenar y utilizar los datos de sus usuarios europeos en los servidores estadounidenses entonces el gigante podría verse obligado a cerrar algunas de sus actividades en la Unión Europea (UE)", afirma la agencia de noticias.Pese a afirmar hoy que no tiene "absolutamente ningún deseo ni ningún plan" de retirarse de Europa, Meta -compañía que también alberga a WhatsApp- advirtió que "las empresas necesitan reglas claras y globales para proteger los flujos de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea a largo plazo, y al igual que más de otras 70 empresas en una amplia gama de industrias, estamos monitoreando a medida que evoluciona la situación el impacto potencial en nuestras operaciones europeas", sostuvo un vocero de Meta."Simplemente, Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, se basa en la transferencia de datos entre la UE y Estados Unidos para poder ofrecer servicios globales", agregó.La controversia comenzó en julio de 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que el uso que hacía la compañía de los datos de usuarios europeos no cumplía con el Reglamento General de Protección de Datos.En esta resolución, el TJUE afirmó que el país que recibe los datos debe de ofrecer un "nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión".Por aquel entonces, el Tribunal consideró que mientras que en la UE se dan una serie de garantías para el tratamiento de los datos de los usuarios seguros, la legislación estadounidense no ofrecía el marco de reciprocidad necesario.Desde entonces, los distintos organismos europeos decidieron suspender la transferencia de datos de usuarios dentro de la Unión Europea a Estados Unidos.Según la ONG austríaca Noyb, la red social ha estado incumpliendo deliberadamente. "Facebook ha llegado a la conclusión de que la sentencia del TJUE no se aplica a la empresa y que la transferencia de datos de los usuarios (europeos) a los Estados Unidos puede continuar como antes", dijo la organización.A pesar de lo intentos del gigante electrónico para revertir la situación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido contundente en sus sentencia. Ahora llega la amenaza de la compañía de irse de la UE, según informó ANSA.