Dio 78 veces consecutivas positivo de Covid: “No queda nada de mi vida social”

Muzaffer Kayasan lleva 14 meses aislado tras dar positivo de coronavirus en 78 pruebas consecutivas. El hombre tiene leucemia y vive en la ciudad de Estambul, Turquía.Según la telecadena local A Haber, Muzaffer se contagió por primera vez en noviembre de 2020 y desde ese momento, no volvió a dar negativo en ningún test. A raíz de esa situación, el hombre permanece internado sin poder tener contacto físico con su familia.Él tiene una esposa y un hijo que lo visitan con sumos cuidados. Por su parte, el hombre contó que a su nieto lo ve a través de un cristal protector o por videoconferencia."No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida", expresó Muzaffer."Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan”, aseguró haciendo referencia a un trasplante de médula ósea que tuvo hace tres años.Además, los especialistas sostienen que no tiene síntomas, pero que los restos del virus se mantienen. Pese a que él lamenta no poder vacunarse contra el Covid-19 por la enfermedad, mostró su apoyo a la inmunización y para quiénes se nieguen a colocársela, apuntó: "No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto". Fuente: (ElDoce)