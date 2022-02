Mujer denunció haber sido "violada virtualmente" en el Metaverso de Facebook

Una insólita situación fue protagonizada por una psicoterapeuta británica, quien denunció haber sido “violada virtualmente en grupo” en el metaverso de Facebook. En tanto, la empresa lamentó la situación y prometió investigar la situación.Nina Jane Patel (43) dijo que el avance tecnológico de la simulación hizo que se sintiera como si hubiera ocurrido en la vida real. La investigadora del metaverso dijo haberse sentido “impactada” después de que entre tres y cuatro avatares la atacaran, momentos después de entrar en el mundo virtual.En un post en Medium, Patel dijo: “A los 60 segundos de entrar, fui acosada verbal y sexualmente: entre tres y cuatro avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y le sacaron fotos. Cuando intenté alejarme, me gritaron: ‘No finjas que no te ha gustado’”.Consultada por un medio local, la mujer lo describió como una “experiencia horrible que ocurrió tan rápido” que no tuvo tiempo de pensar en usar “la barrera de seguridad”. Patel señaló que su reacción “fisiológica y psicológica” hizo que se sintiera como si estuviera sucediendo en la vida real y se “congeló”.Un portavoz de Meta dijo que la empresa tecnológica lamenta la experiencia de Patel y que su intención es que los usuarios de Horizon Venues tengan una “experiencia positiva”, y que puedan “encontrar fácilmente las herramientas de seguridad que los ayuden en una situación como ésta”. “Nos ayudarán a investigar y tomar medidas”, indicaron.No es la primera vez que se denuncian casos de violencia sexual en el metaverso. A principios de diciembre, una probadora de la versión beta denunció que un desconocido manoseó a su avatar.“El acoso sexual no es ninguna broma en la Internet normal, pero estar en la realidad virtual añade otra capa que hace que el suceso sea más intenso. No sólo me metieron mano anoche, sino que había otras personas que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislada en la plaza”, explicó sobre el incidente. Fuente: (Crónica)