Descubren una nueva variante más contagiosa y agresiva del VIH

Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Oxford identificó una nueva variante del VIH, más virulenta y transmisible, que ha estado circulando en los Países Bajos en las últimas décadas y ya ha infectado a más de 100 personas.



Según un estudio publicado este jueves en la revista Science, los individuos infectados con la nueva variante, bautizada VB, tienen una carga viral (el nivel del virus en la sangre) entre 3,5 y 5,5 veces más alta que las personas que contraen otras cepas del subtipo B del VIH, lo que supone un riesgo de transmisión superior.



Además, la nueva variante tiene una reducción mayor en las células CD4, lo que aumenta el riesgo de desarrollar sida mucho más rápido si no se trata: la mayoría de las personas con VIH lo hacen alrededor de 6 o 7 años después del diagnóstico, no obstante, los infectados con VB desarrollan la enfermedad en 2 o 3 años.



El tratamiento actual funciona

Si bien los investigadores afirman que, después de iniciar el tratamiento, las personas con VB tuvieron una recuperación del sistema inmunitario y supervivencia similares a los individuos infectados con otros linajes del VIH, subrayan que es fundamental que las personas comiencen el tratamiento lo antes posible debido a que la nueva variante provoca una disminución más rápida de la capacidad de respuesta del sistema inmunitario.



"Nuestros hallazgos ponen de relieve la importancia de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud para que las personas con riesgo de contraer VIH tengan acceso a pruebas periódicas que permitan un diagnóstico temprano, seguido de un tratamiento inmediato", señaló el autor principal, el epidemiólogo Christophe Fraser. "Esto limita el tiempo en que el VIH puede dañar el sistema inmunitario de una persona y poner en peligro su salud. Asimismo, garantiza que el VIH se suprima lo antes posible, lo que evita la transmisión a otras personas", agregó.



El descubrimiento del nuevo linaje del VIH

La nueva variante se identificó por primera vez en 17 personas, 15 de las cuales procedían de los Países Bajos, lo que llevó a los investigadores a analizar los datos de miles de neerlandeses que habían contraído el VIH. Así se identificaron otros 92 individuos con la variante, lo que elevó el total a 109.



Al analizar los genomas de diferentes muestras de esta forma del virus, los investigadores estiman que la variante VB surgió por primera vez a finales de la década de 1980 y 1990 en los Países Bajos, pero su propagación ha ido disminuyendo en ese país, por razones aún no aclaradas, desde aproximadamente 2010.