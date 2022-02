Desechos médicos generados por la pandemia no fueron procesados de forma segura

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su análisis global de residuos médicos en el contexto de la pandemia de covid-19 y detectó que durante la pandemia se generaron "decenas de millas de toneladas de desechos médicos adicionales" que ejercieron "una enorme presión" sobre los sistemas de gestión de este tipo de residuos y ponen en peligro la salud humana y ambiental.Según el informe, entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 se distribuyeron a nivel mundial alrededor de 87.000 toneladas de equipos de protección personal que no pueden ser reprocesados o descontaminados para su posterior uso —un equivalente de 261.747 aviones—, al tiempo que la cantidad de las bolsas adquiridas constituidas solo 5 millones, con una capacidad total para 61.000 toneladas de desechos. "Esto significa que pueden generarse 26.000 toneladas de residuos que no pueden ser embolsados o almacenados de forma segura", dijo la OMS en el documento, en referencia a los desechos como mascarillas o guantes, entre otros.La contaminación también procede de los más de 140 millones de kits de pruebas que se enviaron en el mundo y que podrían generar 2.600 toneladas de basura, principalmente plástico, así como 731.000 litros de desechos químicos, equivalente de una tercera parte de una piscina olímpica. Alrededor del 97 % de residuos plásticos de los kits de pruebas se queman, recordaron los autores del informe.Las campañas de vacunación, por su parte, generarán 143.000 toneladas de residuos adicionales, incluyendo 87 toneladas de viales de vidrio, 48 toneladas de jeringas y agujas y 8 toneladas de cajas de seguridad, a juzgar por los datos para el 7 de diciembre de 2021 sobre la cantidad de las vacunas administradas a nivel mundial.La OMS también indica que la vacunación deriva en el desperdicio de los equipos de protección personal "que a menudo es necesario", como, por ejemplo, el uso de guantes para administrar las dosis, una práctica común a pesar de que la entidad no lo recomienda, según publicó RT.