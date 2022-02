Apareció una lancha en una playa de Uruguay con más de una tonelada de cocaína

Medios uruguayos reportan que el hecho ocurrió en la playa de San Antonio (Rocha) y la policía local habría secuestrado unos 40 bolsos del lugar."Tras inspeccionar dichos bultos, que se encontraron dispersos a lo largo de la costa, se pudo constatar que contenían cocaína", indica el comunicado de la Armada."Hasta el momento es difícil determinar la cantidad debido a que gran parte de ella aún no se ha recuperado", pero que "se estima que se trata de más de una tonelada", agrega el texto oficial.El comisario a cargo de la investigación dijo a los medios locales que la búsqueda continuará ahora por aire, ya que no se descarta que haya más bolsos mar adentro y que, incluso, alguna persona haya perdido la vida en el agua.El hecho fue comunicado a la fiscal letrada departamental de Rocha de 1º Turno. Dra. Josefina García y se está investigando para determinar cómo ocurrieron los hechos, además de identificar y dar con el paradero del propietario de la embarcación, explica diario El País.El bote fue dado vuelta una vez estuvo en la arena y se lo inspeccionó por dentro, pero no se encontró nada de interés allí, dijo el comisario.