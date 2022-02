Influencer asesinada en un recital: era hija de comisario y esposa de futbolista

Internacionales Dos muertos durante tiroteo en festival en el que iba a participar Damas Gratis

La modelo e influencer Cristina Vita Aranda murió asesinada de un disparo en la cabeza, cuando se desató un tiroteo en pleno Ja´umina Fest, un tradicional festival que se llevó a cabo este domingo en Paraguay. Del evento participaba Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis.Tras recibir el impacto en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, la joven fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional de la localidad de Itauguá, con “pronóstico reservado”. Pero al poco tiempo, autoridades del lugar confirmaron la noticia que nadie quería escuchar: había muerto.Cristina “Vita” Aranda era una joven paraguaya de 29 años, quien todavía se encontraba casada con el futbolista Iván Torres, ex Colón de Santa Fe (Argentina) y actualmente en Olimpia (Paraguay).Lejos de estar atravesando su mejor momento, la pareja se encontraba más que distanciada. La confirmación llegó nada menos que a través de un mensaje de ella hace unos meses: “He decidido divorciarme, continuar con mi vida sola. NO voy a exponer los motivos y espero que respeten esa decisión por el cuidado que merece mi familia".De todas maneras, no son pocos quienes tiempo después de ese comunicado en su cuenta, señalaban haberlos visto juntos en los últimos tiempos.Más allá del vínculo con el jugador de fútbol apodado "Tito", Vita Aranda era una referente en las redes, con más de 474 mil seguidores en Instagram, donde además de mostrar su vida promocionaba productos para marcas.Con una figuraba envidiable, por ejemplo, era muy activa en venta de ropa deportiva, las clases virtuales de gimnasio y los planes nutricionales para bajar de peso.De acuerdo a lo que reflejan medios locales, la chica había saltado a la fama durante la primera temporada del ciclo televisivo Calle 7, ya hace mucho tiempo atrás, en 2010.Vita tenía parte de su familia oriunda de Chaco, en Argentina. Y hasta vivió en el país cuando su exesposo firmó para jugar en Colón de Santa Fe.Ella era hija del comisario general Cristino Aranda, ex director de policía de San Pedro. Y según medios paraguayos, hay un dato clave que resulta difícil pasar por alto:Según las especulaciones en su momento, Aranda llevó a cabo la operación contra la red de narcos que fue frustrada el 17 de mayo de 2019, cuando seis policías fueron sorprendidos negociando con un grupo narco.De acuerdo a lo escrito, el objetivo de los agentes que al parecer comandaba Aranda conseguir que los narcos pagaran US$ 100.000 para liberar una avioneta cargada con unos 300 kilos de cocaína.