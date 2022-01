Italia permite ingresar a argentinos vacunados con Sputnik-V o Sinopharm

Este lunes, la Embajada de Italia en Buenos Aires informó que extendió hasta el 15 de marzo los requisitos sanitarios de ingreso a ese país para los viajeros argentinos cuya vigencia vencía hoy. La medida fue tomada luego de que la Unión Europea recomiende a sus países miembros sacar a la Argentina de las listas de "países seguros", debido al estrepitoso aumento de casos positivos que sufrió el país en las últimas semanas de 2021 y primeras de 2022.



En concreto, los argentinos podrán ingresar a Italia siempre y cuando cumplan con tres requisitos de carácter obligatorio, a saber:



1. Completen el formulario on-line de localización para ser presentado, desde un celular o de forma impresa, a la aerolínea encargada del viaje en el momento del embarque, y a las autoridades italianas que hayan sido designadas para efectuar los controles una vez se llegue a destino.



2. Puedan acreditar ante la compañía aérea, también en el embarque, y a toda autoridad que lo requiera, la certificación de estar completamente vacunado con algún inoculante reconocido por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), es decir con: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax. Las vacunas Sinopharm, Cansino y Sputnik-V no están avaladas por la autoridad sanitaria del viejo continente.



3. Presenten a la empresa aérea, nuevamente al momento de embarcar, un certificado que demuestre el resultado negativo de un test PCR negativo efectuado dentro de las 72 horas previas al viaje, o una prueba de detección de antígenos de mismo resultado hecha 24 horas antes del embarque.



No obstante, aún existe una forma de ingresar a Italia para los argentinos que hayan sido recibido alguna de las vacunas que no reconoce la EMA. Quienes estén en esa condición, deberán:



- Someterse a un aislamiento por 5 días, informando a la Agencia Sanitaria Local (ASL) competente, para que active los controles necesarios en la dirección donde el viajero se hospedará (informada en el formulario online) y a la cual sólo podrá acceder en un vehículo privado.



- Efectuar un segundo test PCR o de detección de antígenos una vez que haya finalizado los 5 días de asilamiento.