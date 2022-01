Dos muertos durante tiroteo en festival en el que iba a participar Damas Gratis

?Balacera en Ja'umina



Sorpresivamente suspendieron el concierto #JauminaFest en San Bernardino cuando tocaba el grupo "Binomio de Oro", debido a unos disparos que provinieron del público. Supuestamente una conocida figura influencer quedó herida gravemente. pic.twitter.com/lNdaBGOc8y — Diario El Poder Py (@elpoderpy) January 31, 2022

[#URGENTE]Un muerto y cuatro heridos tras tiroteo en San Bernardino



Ocurrió alrededor de las 22:00 hs. de este domingo 30 de enero, mientras transcurría el #JauminaFest, que ya quedó suspendido.

Video: Cortesía pic.twitter.com/E3SLla8meL — OviedoPress (@oviedopress) January 31, 2022

Al menos dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en medio de un concierto en Paraguay en el que iba a participar el grupo argentino Damas Gratis.El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino, donde se desarrollaba un espectáculo musical denominado Ja'umina Fest, al que se presume asistían miles de personas y en el que estaba programada la presentación de la banda argentina de cumbia liderada por Pablo Lescano.La balacera, cuyas causas y autores aún se desconocen, se produjo cuando el grupo Binomio de Oro realizaba su show y acabó también con la vida de un hombre que murió en el lugar, y que no había podido ser identificado, según las versiones de medios locales.Lógicamente, el espectáculo se suspendió y a Vita Aranda la trasladaron hacia el Hospital Nacional de la localidad de Itauguá, con "pronóstico reservado", tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Horas después, la directora de ese centro de salud, Yolanda González, confirmó a la emisora ABC TV la muerte de la influencer y empresaria.La víctima era la madre de tres hijos, fruto de su relación con el futbolista “Tito” Torres, quien tuvo un breve paso por Colón de Santa Fe en nuestro país. La relación entre ambos se había terminado, o al menos así lo había anunciado públicamente Vita Aranda. De todos modos, últimamente habían pasado momentos juntos, y había quienes pensaban en una posible reconciliación.Al mismo tiempo, basados en informes del Ministerio de Salud, medios locales informaron que cuatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras sufrir heridas de bala y que su condición es estable.En paralelo, no descartaron que se haya tratado de un atentado, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Las redes sociales se inundaron de imágenes de lo ocurrido en medio del concierto, en escenas dominadas por la desesperación y el miedo de los presentes.Según informó el Ministerio Público de Paraguay, intervino en el caso la agente fiscal de la zona, Angélica Insaurralde. También comunicó que se conformó un equipo de trabajo con agentes fiscales de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, de ese mismo organismo.La Policía Nacional se dirige a la ciudadanía con relación al hecho de tiroteo ocurrido dentro del Anfiteatro “José Asunción Flores”, donde se realizaba el festival denominado “JAUMINA FEST”, con resultado de muerte y lesiones.El procedimiento se realiza con la participación del Ministerio Público, personal de criminalística y médico forense. Personal policial especializado de investigación se encuentra abocado para dar con el o los supuestos autores.El Comando Institucional lamenta profundamente la pérdida de vidas en estas circunstancias.