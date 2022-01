Brasil registró un nuevo récord de casos diarios de coronavirus

Brasil, segundo país más afectado por la pandemia de coronavirus, detrás de Estados Unidos, batió hoy su récord diario de contagios al sumar casi 230.000 en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud.



En su boletín diario, la cartera reportó 228.954 casos nuevos, lo que eleva a más de dos millones el número de enfermos activos.



Hasta ahora, el número máximo de infecciones en un día se dio el 26 de enero, cuando se contabilizaron más de 224.000.



La explosión de casos provocada por la variante Ómicron no está teniendo, al igual que en la mayor parte del mundo, el mismo impacto en el número de fallecidos debido a que no es tan letal como su antecesora Delta, si bien se caracteriza por su rápida propagación.



En las últimas 24 horas se notificaron 672 muertes, más que hace unas semanas pero muy lejos de las cerca de 3.000 que llegaron a contarse en el pico del flagelo hace casi un año.



Hace dos días, los hospitales de la capital Brasilia colapsaron y ya no tienen más camas disponibles para pacientes con coronavirus.



La cifra total de fallecidos supera los 625.000 y la de casos desde el inicio de la pandemia los 24,7 millones, según el último reporte oficial difundido por la agencia de noticias Sputnik.