Trabaja hace 70 años en el mismo lugar, no faltó ni un día y no piensa jubilarse

Brian Chorley es un británico de 83 años que pasó las últimas siete décadas trabajando para la misma empresa y jamás estuvo ausente por enfermedad. Su caso sorprende: ingresó en la empresa de zapatos Clarks cuando sólo tenía 15 años, en 1953.Años después, el local dejó de funcionar como fábrica para transformarse en un shopping. Pero Brian se adaptó a los cambios y comenzó a trabajar en atención al cliente. Ahora, a los 83 años, afirmó que no tiene pensado jubilarse y desea brindar sus servicios hasta bien pasados los 90.Chorley, que además tiene seis nietos, dijo a la prensa: “Acabo de pasar un chequeo de salud con gran éxito y quiero continuar todo el tiempo que pueda, quiero ser como David Attenborough. Perdí a mi esposa hace ocho años, así que en casa no veo a nadie. Quiero salir, quiero ver gente y me encanta trabajar”.“No quiero sentarme en un sillón todo el día, es aburrido. Siempre tengo ganas de trabajar”, aseguró. El hombre encontró un trabajo temporal en la fábrica de C&J Clark, en Somerset, cuando tenía 15 años. Su familia necesitaba algo de dinero extra por la crisis económica que el Reino Unido atravesaba en aquel momento.“Mi padre dijo ‘hijo, tienes 15 años y son las vacaciones escolares, tienes que ir a trabajar’. Y yo quería hacerlo. Éramos bastante pobres después de la guerra y papá estaba en el ejército. Quería ir a trabajar y ganar algo de dinero”, recordó.“Ir de la escuela a un lugar como ese fue abrumador. Todavía recuerdo haber recibido mi primer sobre marrón. Después de trabajar 45 horas a la semana, gané dos libras (unos 57 dólares actuales), y le di la mitad a mi mamá”.El trabajador ejemplar siguió en la fábrica hasta la década 1980: ya tenía más de 50 años. Aquel año, la empresa cerró para transformarse en el centro comercial de Clarks Village, donde Brian sigue en servicio.“Hago todo lo posible para ayudar a la gente. Hago todo lo que puedo para darles un buen servicio y tratarlos con respeto. Me han dicho tantas veces qué maravilloso servicio han tenido y se sienten tan felices, y eso es todo lo que quiero. Me dieron de baja por un tiempo por el Covid-19 y no me gustó nada, me encanta estar aquí”, cerró el hombre. Fuente: (LaVoz)