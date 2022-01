Hospital de EE.UU. rehusó un trasplante a paciente no vacunado contra el covid

Un portavoz del hospital Brigham and Women confirmó en un comunicado que la vacuna contra el coronavirus es “requisito” para todos los candidatos a trasplantes de órganos, informó la agencia de noticias AFP.



David Ferguson, padre del paciente, habló con las cadenas CNN y ABC sobre el combate de su hijo de 31 años contra “la muerte” y dijo que está “al límite de sus fuerzas”.



El paciente, que necesita un trasplante de corazón en este hospital de Boston, se niega a vacunarse contra el coronavirus.



“Esto fundamentalmente va en contra de sus principios, no cree en ello”, justificó Ferguson, quien dice respetar la “decisión” de su hijo y considera transferirlo a otro establecimiento, pero el “tiempo corre” para este paciente ya bastante débil.



Y como el hospital Brigham and Women “aplica esta política (...), lo tacharon de la lista de trasplantes cardíacos”, se quejó el padre del paciente.



En un comunicado transmitido a la AFP, el hospital de Boston explica que su sistema de cuidados “requiere varias vacunas recomendadas por las autoridades de salud, incluida la vacuna contra la Covid-19″.



La vacunación, junto a “la disciplina de vida, crea las mejores condiciones para el éxito de la operación (...) y optimiza la supervivencia del paciente después del trasplante, especialmente porque el sistema inmunitario está drásticamente debilitado”.



De hecho, “durante cualquier trasplante, el sistema inmunitario se detiene. La Covid puede ser fatal”, dijo el doctor Arthur Caplan, de la universidad de Nueva York, al canal CBS.



En ausencia de vacunación “los pacientes salen de la lista de espera” de trasplantes, justificó el hospital de Boston, donde es atendido el hijo de David Ferguson, agregó AFP.



En Estados Unidos, donde solo el 62% de la población está totalmente vacunada contra el coronavirus, se registran hasta ahora cerca de 60 millones de contagios y unos 872.000 fallecimientos.