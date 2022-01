Lula: "Bolsonaro es responsable de más de la mitad de los muertos por Covid"

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en las encuestas para las elecciones de este año, remarcó que Brasil necesita una política menos combativa, dijo que la relación del Gobierno con el Congreso debe ser de diálogo y reiteró sus críticas al actual mandatario, Jair Bolsonaro, al que atribuyó como "responsable de más de la mitad de las personas que murieron por Covid-19" en el país.“Negocias con la derecha, con la izquierda, con el centro, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos. Es decir, con los que tienen un mandato para poder aprobar las cosas que se necesitan ser aprobadas", enfatizó hoy Lula, durante una entrevista con la emisora CBN de Vale do Paraíba.Reafirmando el discurso de diálogo con todos los sectores, indicó que el juego político se construye a través de la conversación con todas las fuerzas políticas, “convenciendo a la gente, aceptando sugerencias, aceptando propuestas de cambios. Así se desarrolla el juego político en el planeta Tierra donde hay democracia”, aseguró, citado por el portal local Terra.En la misma línea, declaró que no ve ningún problema en construir una alianza con su exoponente y quien suena como candidato de fórmula, el exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin.“El vicepresidente es importante y el vicepresidente es un socio primerizo”, expresó Lula, preguntado específicamente cuál sería el papel de Alckmin en un posible nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores (PT)."Yo les digo a todos que el problema no es ganar las elecciones, es ganar y lograr arreglar el país. Porque Brasil está mucho más desestructurado que en 2003; la inflación es mayor, el costo de vida, el desempleo y las pérdidas salariales son mucho mayores", agregó el exmandatario."Tenemos una economía atrofiada. El Estado no tiene capacidad de inversión. El estado está permitiendo que las universidades fracasen. El Estado reduce casi a cero el presupuesto de Ciencia y Tecnología. El reto ahora es recuperar la economía", afirmó.Lula también insistió sobre la importancia de una renovación del Congreso nacional."Necesitamos elegir un grupo de diputados que tengan una visión de Brasil un poco optimista, un poco más social. No podemos tener un Congreso que convierta en rehén al presidente", declaró Lula.También se refirió a la criticada gestión de la pandemia de coronavirus llevada a cabo por Bolsonaro."Estoy convencido de que Bolsonaro es responsable de más de la mitad de las personas que murieron por Covid-19. Y siguen promocionando medicinas que no funcionan, siguen luchando contra la vacuna, y dicen que los niños que murieron son insignificantes. ¿Este tipo no es humano?", cuestionó.Desde el inicio de la pandemia, Brasil, el segundo país más golpeado a nivel global por la pandemia de coronavirus, supera los 24,3 millones de contagios y las 624.100 muertes por la enfermedad."No me voy a meter en el atolladero en el que algunos opositores quieren transformar el debate. Lo que quiero saber es quién resolverá el problema del empleo, de la economía, de la credibilidad del país en el mundo, del retraso en la escolarización de los niños por la pandemia. Eso es lo que voy a discutir", resumió.Según sondeos elaborados el mes pasado por la consultora Datafolha, Lula está en condiciones de vencer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para octubre, con una ventaja de 20 puntos sobre Bolsonaro, que buscará su reelección tras haberse afiliado al Partido Liberal (PL).