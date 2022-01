Mujer denunció que fue violada en grupo en Uruguay: un acusado es menor

La situación de los acusados

Qué dijo la fiscal del caso

“Sanción ejemplar” para los acusados

Una mujer de 30 años denunció haber sido violada por tres hombres luego de salir de un boliche en el barrio de Cordón (Montevideo), en Uruguay. Los acusados, entre ellos un menor de edad, quedaron el libertad, pero están a disposición de la Justicia.El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. La víctima narró que fue con una amiga a un boliche y allí conoció a uno de los hombres con el que se fue del lugar.La mujer había aceptado ir a la casa del hombre que conoció en el boliche, que queda a dos cuadras del lugar de local. Pero luego llegaron otros dos sujetos que entraron en la habitación y abusaron de ella.De acuerdo con lo que informó el diario El País de Uruguay, la policía fue alertada a las seis de la mañana por el presunto abuso de una mujer en una vivienda ubicada en las calles Jackson y Chaná. En el lugar encontraron a la víctima en shock, que expresó haber sido abusada por tres hombres.Fuentes indicaron a El País que los médicos que atendieron a la víctima pudieron establecer signos de violación.Respecto a los tres acusados que son investigados, uno es menor de edad y habían previsto en primera instancia que fuera internado en el Instituto del Niño y Adolescente, pero finalmente apareció un adulto que se hizo cargo de él. Los otros dos también quedaron en libertad, pero están a disposición de la Justicia.Por otra parte, declaró el propietario de la casa donde se habría cometido el abuso y le explicó a la policía que ellos vivían en el lugar y alquilaban una habitación.La fiscal del caso Sylvia Lovesio dijo en diálogo con la prensa uruguaya: “La víctima en este momento está siendo asistida por una psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos y lo que me decía es que, a menos de 48 horas de haber sido brutalmente abusada, no estaba en condiciones de declarar (…) Le tengo que dar su tiempo y su espacio para que pueda contar lo que vivió. Esto recién comienza”.“Para poder disponer de una prueba de ADN se la tengo que pedir al juez. Que se los intime o se los conduzca, en su defecto, a Policía Científica a extraer la muestra de ADN, pero en este momento eso no lo puedo hacer porque tengo que preservar los derechos de la víctima y las evidencias que tengo”, comentó Lovesio.El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al caso como un episodio “aberrante” y manifestó que debería existir una “sanción ejemplarizante” por parte de la Justicia.Sin entrometerse en la labor judicial, indicó que “debería ser contundente la pena, la sanción ejemplarizante para estos actos que no son propios del ser humano, ni son propios en este caso del género masculino”.