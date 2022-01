Colpaso sanitario: en Brasilia ya no hay camas para pacientes con coronavirus

La red de hospitales públicos del Distrito Federal de Brasil, que contiene a la capital del país, Brasilia, llegó este martes a su límite, porque las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya no tienen camas disponibles para pacientes con coronavirus, informaron las autoridades locales.



La Secretaría de Salud del Distrito Federal informó en un comunicado que la ocupación en las UCI es del 100 por 100 y que "se están tomando todas las medidas para aumentar la oferta de camas en general en la red pública", reportó la agencia Sputnik.



El aumento de la ocupación de UCI provocado por la variante Ómicron del coronavirus hizo que esta mañana ya hubiera diez personas esperando para tener una plaza en los hospitales de la región, según informa la prensa local.



El lunes el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha informó que tres UCI, con un total de 27 camas, iban a ser transformadas para atender únicamente a pacientes con Covid-19, así como 40 camas de enfermería de un hospital recién construido.



La Secretaría de Salud también informó que el 90% de los pacientes internados en la red pública con coronavirus son personas no vacunadas o que no completaron el esquema de inmunización.