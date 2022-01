Video: la técnica militar para dormirse en apenas dos minutos que es furor

Alcanzar el sueño y el descanso a veces es muy difícil, por los que sufren de insomnios estarán agradecidos por esta técnica compartida por Justin Agustin.El entrenador, que comparte tips de ejercicio y salud en su cuenta de Tik Tok, se viralizó por revelar el modo en que los soldados logran conciliar el sueño en cualquier momento y lugar.Según él, esto permite a los combatientes descansar incluso en el campo de batalla, un lugar incómodo y lleno de ruidos."El sueño para un soldado es crucial y para pilotos de combate aún más ya que necesitan el máximo de sus reflejos y concentración, que todos sabemos disminuye con la falta de sueño", explica.Y comenzó explicando paso a paso cómo realizar esta técnica:"Simplemente tienes que empezar por ''calmar tu cuerpo'' cerrando y relajando cada parte de tu cuerpo, de ''la cabeza a los pies''". Narra cómo ir relajando, de arriba hacia abajo, comenzando por los músculos de la frente."Relaja tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula y concéntrate en tu respiración. Ahora baja a tu cuello y tus hombros", continúa y presta especial atención a los brazos: "Asegúrate de que tus hombros no estén tensos. Bájalos lo más que puedas y mantén los brazos sueltos a los lados, incluidas las manos y los dedos".La tarea apunta a obligar a cada rincón del cuerpo a liberar la contracción: "Imaginen esta cálida sensación que va desde su cabeza hasta la punta de sus dedos. Tomen una respiración profunda y exhalen lentamente, relajando el pecho, estómago, hasta los muslos, rodillas, piernas y pies", añadió.“Nuevamente, imagina esta cálida sensación bajando desde tu corazón hasta los dedos de tus pies", relató.A continuación, tal vez la tarea más complicada: despejar la mente. Y para eso propone imaginar dos escenarios en los que las preocupaciones de la vida desaparecerán. "Uno: estás acostado en una canoa en un lago tranquilo con nada más que un cielo azul claro sobre ti. Dos: estás acostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación a oscuras", explica sobre lo que se podría imaginar.Una vez sumergido en este pensamiento, si se llegaran a venir a la mente ideas, problemas o cualquier otra cosa que distraiga sólo explica que es necesario repetir durante 10 segundos: "No pienses, no pienses, no pienses".Por último, explicó que es necesario practicarlo todas las noches para dominarlo y asegura que el 96% de las personas que logran manejarlo pueden dormirse en menos de dos minutos.Muchos usuarios de Tik Tok confirmaron que esta técnica resulta, algunos hace años que la conocen y otros comenzaron a practicarla desde el video de Justin Agustin. Fuente: (Lapopu)