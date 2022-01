Reino Unido eliminará test de covid obligatorios para los viajeros vacunados

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes que su Gobierno eliminará los test de coronavirus a aquellos viajeros que lleguen a Inglaterra y cuenten con la pauta completa de vacunación.



El dirigente conservador no precisó a partir de qué fecha comenzará a aplicarse este cambio en las actuales normas para los viajes internacionales, si bien se cree que podría ocurrir antes de las próximas vacaciones escolares en este país, a finales de febrero.



“Lo que hacemos para los viajes es mostrar que este país está abierto a los negocios, abierto a los viajeros. Veremos cambios para que aquellas personas que lleguen ya no tengan que hacerse test si están vacunadas, si ya tienen la pauta completa”, reveló hoy Johnson en el marco de una visita a un hospital de un barrio de Londres.



Actualmente, las personas que ya están vacunadas han de encargar a una compañía privada un test de covid-19 -que pueden ser de antígenos, mucho más baratos de las PCR- al que esos viajeros deben someterse a los dos días de su llegada al país.



En el caso de los viajeros que no están vacunados de coronavirus, estos deben hacerse una prueba antes de salir de su país de procedencia y dos PCR a su llegada a Inglaterra -tomadas el segundo y el octavo día tras su llegada-.



Escocia, Gales e Irlanda del Norte han seguido previamente el ejemplo de Inglaterra en lo que respecta a la normativa de covid-19 si bien dependerá de sus gobiernos hacer ajustes en los requisitos de viajes.



Johnson también recomendó a la ciudadanía mantenerse “cautelosa” pese a que “las cifras (de contagios) ya están mejorando”.



La medida supone un fuerte impulso para las compañías de viajes, que llevan tiempo haciendo presión al Gobierno para que elimine esas requisitos.



En una carta, los responsables de las principales compañías aéreas, como British Airways, easyJet y Ryanair, habían pedido al gobierno que acabara con las restricciones a los viajes internacionales, “como mínimo” para los viajeros totalmente vacunados.



El Reino Unido, uno de los países de Europa más castigados por la pandemia, con casi 154.000 muertes, registró en diciembre un fuerte incremento de casos atribuidos a la variante ómicron, pero que empezó a remitir rápidamente en enero.



Aprovechando esta mejora, el primer ministro anunció la semana pasada el levantamiento de las restricciones restantes en Inglaterra. A partir del jueves, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior, ya no se exigirán pasaportes sanitarios para acceder a los locales nocturnos y dejará de recomendarse el teletrabajo.