Un joven mató a una mujer, hirió a tres personas y se suicidó en una universidad

Un hombre armado de nacionalidad alemana y 18 años de edad disparó este lunes durante un curso en un anfiteatro de la más antigua universidad alemana de Heildelberg, mató a una mujer e hirió a otras tres personas antes de suicidarse, en un hecho que al parecer no tuvo motivaciones políticas ni religiosas, informó una fuente de seguridad.



La policía alemana indicó al principio que cuatro personas resultaron heridas por un individuo que disparó y luego se suicidó, pero una de las víctimas murió a causa de sus heridas en el hospital, según la misma fuente.



Según el portavoz de la policía local de la ciudad cercana de Mannheim (suroeste del país), Stefan Wilhelm, el joven había enviado un mensaje de WhatsApp antes de ingresar al campus de la universidad en el que decía que "la gente tiene que ser castigada ahora" y anunciaba su deseo de ser sepultado en el mar.



Cómo sucedieron los hechos



El ataque ocurrió poco después de mediodía cuando un hombre ingresó con un "arma larga" a un anfiteatro del campus de Neuenheimer Feld, donde se daba un curso, y disparó, aparentemente sin objetivo, contó a la agencia de noticias AFP el portavoz de la policía local de Mannheim, Stefan Wilhelm.



Cuatro personas fueron impactadas por las balas, entre ellas la joven que murió más tarde en el hospital.



El autor del ataque se dirigió luego hacia el exterior del edificio y "se suicidó", añadió la policía.



Los investigadores suponen que hubo un solo atacante, por lo que indicaron que "ya no hay una situación de peligro".



La policía informó que "no tenía conocimiento de ninguna carta de reivindicación", al tiempo que pidió a la población que evitara las especulaciones.



El canciller alemán Olaf Scholz expresó su consternación por el episodio durante una rueda de prensa en Berlín, donde señaló que la noticia del ataque le "rompió el corazón" y transmitió sus condolencias a las familias de la mujer fallecida y de los tres heridos: "Mis pensamientos están con las víctimas, sus familiares y, por supuesto, los estudiantes de la Universidad de Heidelberg".



En el mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia, Marco Buschmann, quien posteó desde su cuenta de Twitter: "Mis pensamientos para las víctimas y a las personas en el lugar. Gracias a las fuerzas de intervención por su servicio".



La Universidad de Heidelberg envió un correo electrónico a sus estudiantes pidiéndoles que no acudieran al campus del barrio de Neuenheimer Feld, informó la emisora pública Südwestrundfunk (SWR).



El tiroteo generó una gran operativo policial y las autoridades instaron a la población a despejar el área para permitir el trabajo de los rescatistas y los servicios de emergencia.



El campus, situado en la orilla norte del río Neckar, alberga facultades de ciencias naturales, departamentos del hospital universitario y el jardín botánico.



Esta universidad, fundada en 1386, es la más antigua de Alemania y es una escuela estatal, con una amplia gama de estudios, desde humanidades hasta medicina y está situada en Baden-Württemberg, entre Stuttgart y Frankfurt.



El lema de la universidad es "Semper apertus" ("Siempre abierta") y la institución se compromete a trabajar con un espíritu de apertura y tolerancia.



La legislación alemana sobre la posesión de armas de fuego se hizo más estricta luego de dos ataques contra escuelas en la ciudad de Erfurt en abril de 2002, y en la localidad de Winnenden, en marzo de 2009.



Las armas utilizadas en ambos casos habían sido declaradas previamente.



Alemania cuenta ahora con una de las legislaciones más estrictas de Europa en materia de tenencia de armas, una normativa que exige a los menores de 25 años a someterse a un examen psiquiátrico antes de solicitar un permiso de posesión.



En 2016, nueve personas fueron asesinadas por David Ali Sonboly que abrió fuego en un centro comercial de Múnich. Otras 35 personas resultaron heridas en ese episodio, que comenzó en un local de comidas McDonald's y terminó cuando el atacante usó su pistola Glock de 9 milímetros para suicidarse.



El atentado de Múnich desató un intenso debate en el país sobre la conveniencia de volver a endurecer la legislación.