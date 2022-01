Llevó de "vacaciones" a todos sus empleados para asegurarse de que descansen

Un empresario regaló a sus empleados unas mini vacaciones de fin de semana en Encarnación, Paraguay, como retribución por todo el trabajo realizado el año pasado y para asegurarse de que los trabajadores se tomen un descanso.



Fabiola Colnago contó que su marido, el ingeniero Sebastián Sánchez, siempre tuvo el sueño de ser un empresario diferente.



Hace cuatro años lograron montar la firma SF Máquinas, que se dedica al alquiler, venta y reparación de maquinaria de construcción. Allí trabajan técnicos, vendedores, choferes y personal de logística: en total son 15 personas.



La esposa del empresario comentó que lo que lo motivó a llevar a sus empleados de viaje fue que “siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”.



En el viaje “se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”.



Este primer paseo fue como “una prueba para ver si todo salía bien”. La próxima meta es costear un viaje a las playas de Brasil para todos los empleados y sus familias, dentro de un año. Fuente: Diario Extra Paraguay