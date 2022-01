Chile registró el récord de contagios diarios de toda la pandemia

Chile registró 9.509 nuevos contagios en la última jornada, la cifra diaria más alta registrada en el país en lo que va de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud.



"En las últimas 24 horas se registraron 9.509 nuevos contagios de Covid-19, alcanzando un total de 1.902.657 casos desde que comenzó la crisis sanitaria", informó la cartera a través de un comunicado.



Las autoridades sanitarias informaron que actualmente hay 58.918 casos activos en el país, esto es, personas infectadas con capacidad de contagiar el virus.



Además, se registraron cuatro personas fallecidas producto de complicaciones asociadas al coronavirus, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a 39.431.



Por último, el Ministerio señaló que hay 409 pacientes con Covid-19 siendo tratados en unidades de cuidados intensivos, de los que 318 se encuentran conectados a ventilación mecánica, informó la agencia de noticias Sputnik.



En medio del aumento de los contagios, se conoció a última hora del martes que otra diputada, Érika OIivera, de Renovación Nacional, dio positivo y se mantendrá en aislamiento hasta el hay 26 de enero.



Se trata del tercer caso confirmado en la Cámara durante esta semana luego que se conociera el contagio de la diputada socialista, Jenny Álvarez, quien decidió no completar su esquema de vacunación y el de otro diputado oficialista.



Olivera dio a conocer la información a través de un escueto comunicado, donde se excusó por no haber asistido ayer al Congreso debido a que presentó algunas molestias, informó el portal de noticias chileno Bio Bio.



La diputada destacó que cuenta con su esquema de vacunación completo y que no ha presentado síntomas de gravedad.