Estados Unidos elevó a “muy alto” el riesgo de viajar a la Argentina

Por la suba de casos, que se mantiene por encima de los 100.000 positivos por día, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense emitió este martes un comunicado para alertar a los viajeros sobre diversos destinos.



La recomendación es “evitar viajar a la Argentina”, elevándola a la categoría de "muy alto riesgo". En caso de hacerlo, la CDC aconsejó contar con el esquema completo de vacunación.



La Argentina se encontraba en el Nivel 3, pero fue elevada esta semana al 4. Allí llegan cuando se registran más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días.



Según el reporte diario oficial, los contagios ascienden a 7.318.305 en el país. Los activos en suman 904.413 y las personas dadas de alta totalizan 6.295.472.



Esta advertencia incluye también a Uruguay, Israel, Australia, Egipto, Albania, Panamá, Qatar, Bahamas, Bahréin, Bolivia, entre otros.



Gran parte de Europa ha permanecido firmemente alojada en el Nivel 4 del CDC durante semanas o meses. Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido ya estaban en esa lista. Otros destinos populares, como Canadá y Sudáfrica, también se mantienen en el Nivel 4.



Días atrás, la Unión Europea (UE) quitó a la Argentina de la lista de países desde los que se puede viajar sin restricciones a las naciones del bloque "tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales".



El texto dice que "el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje" y que ”en particular, la Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) autorizó hasta el momento cinco vacunas contra el coronavirus: las de BioNTech y Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax. Por tal motivo, en caso de que los países reimpongan el estado de vacunación como requisito, aquellas personas inoculadas por Sputnik y Sinopharm en la Argentina no podrían ingresar a esos lugares.