Joven fue condenada por crear 30 cuentas falsas para inculpar a su ex por acoso

Las rupturas amorosas no siempre son tomadas de la misma forma por todos. Incluso si esa relación llegó a su fin de común acuerdo. En ese sentido, una joven británica fue condenada a prisión por acusar falsamente a su ex novio de amenazarla de muerte a través de Instagram. La Justicia descubrió que ella misma creó 30 cuentas falsas en la red social para tratar de incriminarlo.La protagonista de esta historia es Courtney Ireland-Ainsworth (20). La joven oriunda de Brackendale, Runcorn, en Reino Unido fue condenada a 10 meses de cárcel por acosarse ella misma en redes sociales fingiendo ser su ex pareja. Con quien había acabado su relación en 2019 "en buenos términos".Ireland-Ainsworth luego de terminar con su exnovio, Louis Jolly (22), hizo diez acusaciones a la policía en su contra, en las cuales aseguró que él la acosaba sexualmente en las redes, la seguía constantemente e incluso en más de una oportunidad la amenazó con apuñalarla.La joven presentó 10 denuncias en contra de su ex en un lapso de cinco meses y luego la Policía descubrió que era una farsa para inculparlo (imagen Instagram).Debido a las acusaciones, la Policía arrestó a Jolly seis veces y el joven logró salir bajo fianza en cada una de esas detenciones. Fue acusado de acecho y se le dio una orden de restricción contra acoso, así como un toque de queda electrónico y un GPS electrónico, esto provocó que el muchacho fuera despedido de su trabajo, según el medio MMMNews.A raíz de ello, Jolly comenzó a tener ataques de pánico, a estar inquieto todo el tiempo, perdió mucho peso, y no podía dormir. Incluso contempló el suicido como una opción viable para parar con las acusaciones de acoso.Las autoridades locales llegaron a la conclusión de que Ireland-Ainseorth comenzó a acosarse a ella misma luego de empezar una relación con otro hombre llamado Declan Rice. Fue durante ese periodo de tiempo en donde creó las decenas de cuentas de Instagram.De hecho, el jefe de policía Paul Blasbery indicó que la joven llamó a la policía continuamente entre el 15 de julio y el 13 de diciembre del 2020 para acusar a su ex pareja de acosarla sexualmente y de amenazarla. Además, en dos oportunidades fue la madre de la joven la que realizó llamó a la policía alertando falsamente de que Jolly había incumplido con la orden de restricción. Algo que lo perjudicó aún más.Esto alertó a los investigadores, que pidieron a Facebook informes de las conversaciones y de las cuentas de Instagram. El informe lanzó que por lo menos 17 cuentas falsas habían sido creadas desde la dirección IP de Courtney, por lo que procedecieron a arrestarla.Por su parte, luego de ser descubierta la Ireland-Ainseorth intentó minimizar las acusaciones de acoso que había realizado. Finalmente admitió haber producido toda la farsa para tratar de incriminar a su exnovio. Es por eso que fue sentenciada a 10 meses de prisión y recibió una orden de restricción por 10 años. El juez que dictó esta condena también lamentó la situación por la que pasó Jolly y toda su familia. Fuente: (Crónica)