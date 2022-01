Hong Kong anunció que sacrificará hámsters tras detectar un brote de coronavirus

Las autoridades también dijeron que detendrían la venta e importación de mamíferos pequeños en la ciudad. Las medidas se anunciaron después de que el empleado de la tienda diera positivo el lunes en la variante delta del virus. También varios de los hámsteres de la tienda que habían sido importados de Holanda dieron positivo.



Aunque las autoridades admitieron que “no hay pruebas’' de que las mascotas puedan transmitir el coronavirus a los humanos, como medida de precaución se identificaría y pondría en cuarentena obligatoria a los clientes que habían comprado hámsteres de la tienda afectada después del 7 de enero.



También debían entregar los animales a las autoridades para sacrificarlos.



Las autoridades añadieron que todas las tiendas de animales que vendieran hámsteres en Hong Kong debían detener sus operaciones y unos 2.000 animales, incluidos hámsteres y chinchillas, serían sacrificados de forma compasiva.



Además, los clientes que compraron hámsteres en Hong Kong desde el 22 de diciembre se harían pruebas obligatorias y se les instaría a aislarse hasta saber que habían dado negativo. Si sus hámsteres dan positivo, tendrán que hacer cuarentena.



Las autoridades dijeron que no descartarían por el momento los contagios entre humanos y animales.



La policía del territorio detuvo el lunes a dos exauxiliares de vuelo por supuestamente abandonar sus casas cuando deberían haber estado en aislamiento por posible contagio de coronavirus, confirmado más tarde.



Los dos habían llegado de Estados Unidos el 24 y el 25 de diciembre. Cuando estaban bajo supervisión médica realizaron “actividades innecesarias’', según un comunicado del gobierno publicado el lunes por la noche.



Aunque el comunicado no mencionó a su empleador, las detenciones se hicieron después de que la aerolínea bandera Cathay Pacific anunciara que había despedido a dos tripulantes por incumplir los protocolos contra el coronavirus. Los dos dieron positivo después en la variante ómicron del virus.



Paquetes enviados desde el extranjero pueden haber propagado la variante ómicron del coronavirus en Beijing y en otras partes de China, reportaron el martes medios estatales.



A nivel mundial, los expertos en salud han destacado que el virus se propaga principalmente a través de las gotitas que emite una persona infectada al respirar, hablar, toser y estornudar. China, sin embargo, ha hecho hincapié repetidamente en el peligro de contagiarse a través de los envases, a pesar de que en éstos solo se han encontrado trazas del virus, y ha reforzado las pruebas a alimentos congelados y de otro tipo enviados desde el extranjero.



El diario Global Times, del gobernante Partido Comunista, citó al Centro de Control de Enfermedades de Beijing y a virólogos para establecer una relación entre las últimas infecciones y envíos llegados del extranjero. En su reporte del martes apuntó que los investigadores encontraron que personas recién infectadas habían recibido paquetes procedentes de Canadá y Estados Unidos.



China ha confinado partes del distrito de Haidian de Beijing tras detectar tres casos a unas semanas de que la capital china albergue los Juegos Olímpicos de Invierno. En el centro tecnológico de Shanzhen, en el sur, otra persona dio positivo por ómicron tras manejar paquetes enviados desde Norteamérica.



El país sigue en alerta máxima ante nuevos brotes en vísperas de los Juegos. Unos 20 millones de personas están confinados y se ordenaron pruebas masivas en vecindarios y ciudades enteras donde se han registrado contagios.



Los organizadores de los Juegos de Beijing anunciaron el lunes que solo se permitirá la presencia de espectadores “seleccionados’' en las competencias que arrancan oficialmente el 4 de febrero. Beijing ya había vetado la presencia de público llegado desde el extranjero y no puso a la venta boletos para el público general.



China ha evitado en gran medida los brotes masivos con un régimen de confinamientos, cribados y restricciones de viaje, aunque sigue luchando contra los repuntes en varias ciudades, incluyendo Tianjin, que está a apenas una hora de Beijing.



Las autoridades sanitarias chinas reportaron el martes 127 nuevos casos de transmisión nacional.