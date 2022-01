Un cartel desató una campaña: "Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos"

El aguante

Los carteles en la calle suelen ser, en muchos casos, una suerte de divertimento para los peatones. Desde el famoso pasacalles meloso, hasta otro tipo de mensajes mucho más sentidos, siempre resultan entretenidos para quienes caminan por la vereda.En este caso, era un día más para los transeúntes de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), todo era cotidiano y la gente se dirigía al trabajo, a sus respectivas casas, a tomar un café o simplemente a divagar por ahí, cuando se percataron de un llamativo detalle.A pesar de la tristeza y la risa inicial, de pronto, insólitamente,. Llegaban todo tipo de propuestas para esta persona que todavía no se dio a conocer. Este es el cartel que se viralizó en Bolivia."Qué pueblo bello !! #VamosNico #EsoNico #DaleNico a la m.. Buscamos a Nicolas S. Los quinceaños de Rubí, un piojo tuerto quedarán. Ya tiene salón, invitaciones, Djs, dos grupos musicales, torta, terno, hasta la despedida de soltero y si engordas? no hay problema tienes gimnasio", publicó el local Luna Rossa, dejando en claro su apoyo a este hombre.Precisamente, este lugar es uno de los que está liderando la batalla para encontrar a Nicolás, a quien ahora le espera un show musical, despedida de soltero, catering y hasta un gimnasio para su boda.Para muestra Luna Rossa (padrino de local), Chopao (despedida de soltero), Guachambé (Show musical), Ideas Promociones (terno completo), Grafichaco (invitaciones), DJS (DJ Junior Arauz y DJ Roxbury), New Tropical Swing (Show musical), Pasteleria Ortiz (Torta) y Gym Power (Gimnasio), ya se sumaron como “auspiciantes”.Toda la situación dejó en shock a los vecinos, principalmente a quienes vieron el cartel en un principio, porque Nicolás pasó de ser casi un fugitivo, a un vecino aclamado por los negocios locales y por el público en general, que reclama por su aparición. Fuente: (Crónica)