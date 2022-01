Un mes después de la solicitud judicial, Alec Baldwin entregó su teléfono

Luego de que la justicia de Nuevo México, que investiga el tiroteo que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en un set de filmación, denunciara la negativa del actor Alec Baldwin a entregar su teléfono celular, su abogado informó que el aparato fue puesto a disposición de las autoridades tras un acuerdo de confidencialidad.



“Alec entregó voluntariamente su teléfono a las autoridades para que pudieran terminar su investigación. Pero este asunto no tiene nada que ver con su teléfono, porque no hay respuestas en su teléfono”, informó el abogado Aaron Dyer al sitio especializado Deadline Hollywood.



La entrega del celular se produjo un mes después de la solicitud judicial y fue realizado a las autoridades del condado de Suffolk, en Nueva York, donde reside el actor, que se encargará de aportar los datos requeridos a sus pares de Nuevo México.



La investigación sostenía que en los correos electrónicos y mensajes intercambiados por el actor podría haber información clave para determinar los pormenores del trágico hecho.



Sin embargo, la entrega del aparato se produjo luego de que se llegara a un acuerdo en el cual los investigadores se comprometían a no revisar los mensajes intercambiados entre la esposa del actor y su abogado.



Cabe recordar que en octubre pasado, mientras filmaba un western de bajo presupuesto llamado "Rust", Baldwin efectuó una serie de disparos con un arma de utilería que resultó estar cargada con balas reales, la cuales impactaron contra la directora de fotografía, quien murió por el impacto.



Poco antes de que el acusado cumpliera con los requerimientos de los investigadores, emitió un video en su cuenta personal de Instagram en la que aseguraba: "Todas las insinuaciones de que no cumplo con las peticiones, órdenes o mandatos relacionados con mi teléfono son una mierda, son mentira".