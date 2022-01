Austria declara obligatorio la vacunación contra el coronavirus

En el marco de la fuerte suba de contagios a nivel mundial por la explosión de la variante Ómicron, Austria será el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos. Será a partir de febrero, bajo la pena de multas muy elevadas.

"Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero", señaló en conferencia de prensa el conservador Karl Nehammer, al frente del país en un gobierno de coalición con los ecologistas.



En este sentido, el Gobierno austríaco detalló que se aplicará a todos los residentes que hayan cumplido 18 año, salvo que estén exentos por motivos de salud, tras revisar los planes para poner en vigencia la obligatoriedad de la vacuna.



Debate en el parlamento



En las últimas semanas, el debate fue muy intenso tanto dentro del Parlamento como en la población y los aspectos clave del plan permanecen en la versión definitiva del proyecto, que el Gobierno pretende que se convierta en ley el próximo jueves.



Actualmente en el país europeo el tema lo divide profundamente, dado que cerca del 71,5% de las personas cuentan con la vacunación completa, una cifra baja en comparación a otros países de Europa. Asimismo, Nehammer comentó que "es un proyecto sensible" pero "conforme a la Constitución".



Será un delito no estar vacunado



De esta manera, no estar vacunado constituirá un "delito" con "sanciones" financieras de entre 600 y 3.600 euros (685 y 4.100 dólares), en caso de persistir.



Por otra parte, ayer, el país registró 16.749 nuevos casos, superando los 15.365 de octubre de 2021. Desde el inicio de la pandemia, el país acumula 1,43 millones de contagios y 13.915 muertes a causa de la enfermedad.Austra