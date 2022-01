Dos mujeres fallecidas en Perú por las olas, tras la erupción de volcán en Tonga

Vista desde el satélite Himawari de la erupcion de Tonga.#Tsunami

Isla de Pascua Rapa Nui pic.twitter.com/reh60ckiJo — HomoSapiens (@nacido_aC) January 15, 2022

Dos mujeres fallecieron ahogadas en las últimas horas en Perú tras ser arrastradas por un oleaje anormal en una playa de la costa del Pacífico, en un hecho directamente relacionado con la erupción del volcán submarino en Tonga, llamado Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai.Así lo confirmaron autoridades peruanas, que agregaron que en otra playa las olas inundaron restaurantes cercanos al mar más de 10 horas después de esa erupción volcánica.Si bien ambas mujeres -tía y sobrina- fueron rescatadas, los primeros auxilios que recibieron no dieron resultado y lamentablemente fallecieron.Casinaldo Altamirano, esposo de Quiroz y tío de Altamirano, explicó que estaban "pasando una tarde en familia cuando aparecieron las olas".La policía peruana indicó el sábado por la noche en un tuit de su cuenta en Twitter que las víctimas fueron halladas sin vida por agentes en la playa Naylamp "cuando el oleaje era anómalo" en la zona que había sido declarada como no apta para los bañistas.Por otra parte, antes de ocurrir esta tragedia, Defensa Civil de Perú informó que la playa de El Chaco, del distrito de Paracas, a 217 kilómetros al sur de la capital del país, una leve subida del nivel mar anegó la calle aledaña al Pacífico y los restaurantes que se encuentran en la zona, aunque sin daños materiales ni humanos.La policía mostró en su cuenta de Twitter un video donde agentes llenaban y colocaban sacos de arena como improvisados diques de contención en las zonas de ingreso a la playa.El centro nacional de alertas para tsunamis de la Marina de Guerra de Perú remarcó que a pesar de estos hechos no se presentaron las condiciones para una alerta de tsunamis, aunque sí admitió la presencia de oleajes imprevistos.